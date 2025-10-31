El Inter Miami de Messi va por Gallese

Mientras todavía sueña con ganar la actual edición de la MLS (ganó el primer duelo de los playoffs ante Nashville), el Inter Miami ya proyecta su versión 2026 a partir de su piedra basal: Lionel Messi.

El capitán, de 38 años, renovó su contrato hasta 2028, por lo que la franquicia se aseguró que lidere al equipo en la inauguración del Miami Freedom Park, su nuevo hogar, que abrirá sus puertas la próxima temporada.

Cumplido el primer objetivo, la dirigencia encabezada por los hermanos Jorge y José Mas y David Beckham busca alimentar el espíritu competitivo de Messi, de 38 años. En la institución saben que su apetito de triunfos no tiene edad. Por eso, ante los retiros de Sergio Busquets y Jordi Alba, los movimientos de mercado lucen ambiciosos para que los títulos sigan llenando vitrinas en el predio de Las Garzas, como ya sucedió con la Leagues Cup 2023 y el trofeo Supporter’s Shield 2024.

En ese contexto, la conducción del club trabaja en el mercado de pases con antelación. Y en las últimas horas surgió el nombre de un arquero de selección, que tendría chances de desembarcar en Florida. En realidad, ya reside en Florida, sólo tendría que mudarse de ciudad.