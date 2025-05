El Inter quiere sacudir el mercado de pases: tiene en la mira a un campeón del mundo

El interés del Inter de Milán por Rodrigo De Paul ha centrado la atención en el mercado de fichajes de mitad de año. El mediocampista argentino del Atlético de Madrid se perfila como uno de los objetivos prioritarios del club italiano, que busca reforzar su mediocampo de cara a la próxima temporada, según medios especializados como Tutto Mercato o Fichajes. La entidad nerazzurri considera que el perfil de De Paul se alinea perfectamente con el estilo de juego del técnico Simone Inzaghi, y su experiencia en La Liga y carácter competitivo representan un activo de alta calidad para el equipo.

El volante, quien ha sido una figura fundamental en los esquemas del técnico Diego Simeone, es valorizado por su habilidad para equilibrar el juego, imponer presión al rival y conectar eficazmente con los atacantes. Sin embargo, el Colchonero podría contemplar una venta si la oferta del Inter es lo suficientemente atractiva. Aunque la salida no sería sencilla, ambos clubes se encuentran en conversaciones preliminares que podrían determinar el futuro del centrocampista.

Desde Milán, el optimismo es palpable. Los directivos confían en que los lazos entre De Paul y la Serie A se mantienen sólidos, dado su exitoso pasado en el Udinese. Se cree que su adaptación al sistema de Inzaghi sería inmediata, una afirmación respaldada por su historial de rendimiento en Italia. Además, el Inter afronta una ventana de fichajes crucial para mantener su competitividad en el escenario europeo, y ve en De Paul un refuerzo de primer nivel para su plantilla.

De Paul tiene contrato con el equipo hasta junio de 2026, y, hasta la fecha, no ha llegado a un acuerdo económico con el club español para extender su vínculo, lo que podría facilitar una salida. Una oferta convincente del Inter podría cambiar el rumbo de su carrera y marcar su regreso al Calcio.

En el panorama del Inter, las posibles salidas de jugadores clave como Davide Frattesi y Kristjan Asllani han acelerado la búsqueda de refuerzos en el mediocampo. La plantilla nerazzurri podría experimentar cambios significativos en los próximos meses. Jugadores como Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu y Piotr Zielinski parecen tener asegurada su continuidad, mientras el reciente fichaje de Petar Sucic del Dinamo Zagreb añade nueva sangre al equipo.

En este contexto, figuras del Inter como Lautaro Martínez y Javier Zanetti podrían jugar un papel crucial como intermediarios en las negociaciones. Su influencia y conexiones podrían facilitar el acuerdo, algo que el entrenador Inzaghi vería con buenos ojos para disponer de un refuerzo de calidad desde el comienzo de la nueva temporada.

El pasado de De Paul en el Udinese dejó huella, no solo en su juego, sino también en su desarrollo profesional. Su evolución de un centrocampista ofensivo a un mediocampista completo ha sido evidente, reforzada por su papel crucial en el equipo y su rendimiento en la Copa del Mundo con Argentina. Este último logro incrementó significativamente su confianza y capacidad de liderazgo, hecho que no ha pasado desapercibido para el Inter.

Durante la última ventana de fichajes, el interés de otros clubes como el West Ham fue evidente, pero las negociaciones no prosperaron. Ante la posibilidad de que De Paul finalice su contrato sin renovar, el club colchonero podría estar más dispuesto a negociar un traspaso este verano para evitar mayores pérdidas económicas a largo plazo.

El bicampeón de América con la Argentina es una pieza clave para el Cholo Simeone y en esta temporada aportó tres goles y brindó nueve asistencias en 48 presentaciones. Inter, escolta en la Serie A (a un punto del líder Napoli) y finalista de la Champions League, parece estar decidido a quedarse con el ex Racing.