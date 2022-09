El intercambio comercial registrado en el mes de agosto marcó un déficit de US$ 300 millones

Compartir

El intercambio comercial cerró agosto con un déficit de US$ 300 millones y sumó de esta forma el tercer mes consecutivo con resultado negativo, impactado esencialmente por las compras de combustibles y lubricantes, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El rojo de agosto se sumó a los US$ 437 millones registrados en julio y US$ 115 millones de junio.

No obstante, en el acumulado de los ocho primeros meses del año, el intercambio comercial arrojó un superávit de US$ 2.193 millones, por debajo de los US$ 10.655 millones de enero-agosto de 2021.

En lo que va del año, las importaciones aumentaron un 21% en precios y un 18,7% en cantidades.

Por su parte, los valores de los productos que exporta el país subieron 19,7% promedio, mientras que las cantidades retrocedieron 1,6% respecto a igual período de 2021.

En este cuadro, el país registró una pérdida en los términos de intercambio de US$ 563 millones entre enero y agosto, y de US$ 197 millones en el octavo mes, precisó el organismo.

Indec señaló que “si hubiesen prevalecido los precios del mismo mes del año anterior, el saldo comercial habría arrojado en agosto un déficit de US$ 63 millones”.

El desempeño en agosto

En agosto, las exportaciones sumaron US$ 7.537 millones, con una merma del 6,9% interanual, mientras que las importaciones fueron por US$ 7.837 millones, con un alza del 36,2% respecto a igual mes de 2021.

De esta forma, el intercambio comercial (exportaciones más importaciones) aumentó 11% en relación con igual mes del año anterior, y alcanzó un monto de US$ 15.374 millones.

Durante el octavo mes del año se distinguieron particularmente las compras de combustibles y lubricantes elaborados, al presentar el mayor crecimiento interanual en términos porcentuales con una suba del 68,3% y alcanzar un total de US$ 1.336 millones.

A continuación se ubicaron las importaciones de bienes de capital, que crecieron un 44,5% y totalizaron US$ 1.159 millones.

No obstante, en términos absolutos la mayor parte de las importaciones correspondieron a bienes intermedios con un total de US$ 2.974 millones y una participación del 37,9% sobre el total de la canasta importadora.

“Las importaciones se incrementaron 36,2% respecto a igual mes del año anterior (2.083 millones de dólares), como consecuencia de una suba de 15,3% en los precios y de 18,2% en las cantidades”, precisó el instituto estadístico.

Puntualmente, se destacaron aumentos en las compras de gasóleo (US$ 270 millones); gas natural en estado gaseoso (US$ 121 millones); y grupo electrógeno de energía eólica (US$ 52 millones), detalló la dependencia pública.

Respecto a las exportaciones, en agosto todos los rubros crecieron, salvo los productos primarios (PP) que tuvieron una baja de 27,4% interanual. Los combustibles y energía (CyE) ascendieron 6,8%; las manufacturas de origen agropecuario (MOA), 5,2%; y las manufacturas de origen industrial (MOI), 0,7%.

El resultado de las exportaciones, que sumaron en agosto US$ 7.537 millones, con una merma del 6,9% interanual, obedeció a un descenso de 16,9% en las cantidades y un incremento de 11,9% en los precios.

La caída interanual en las ventas externas se debió principalmente a las menores ventas de porotos de soja; biodiésel y sus mezclas; energía eléctrica; harina y pellets de la extracción del aceite de soja; y maíz en grano, precisó el instituto.

Además, el Indec dio cuenta que durante agosto los costos de transporte siguieron en aumento, ya que el valor unitario del flete internacional fue de US$ 129 por tonelada, un 63,7% superior al de igual período de 2021 (US$ 78,8 por tonelada) y un alza del 154,4% frente a similar mes de 2020 (US$ 50,7 dólares).

El comercio internacional

Respecto al intercambio con los principales socios, en agosto el saldo comercial fue negativo con los cuatro principales (Brasil, China, Unión Europea y Estados Unidos); en tanto que fue positivo con la India y Chile, que se encuentran en quinto y sexto lugar.

En el plano regional, con los países miembros del el Mercosur el intercambio registró en agosto un saldo negativo de US$ 253 millones, como resultado de ventas por US$ 1.474 millones y compras por US$ 1.728 millones.

