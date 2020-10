Compartir

Linkedin Print

No sé en qué mundo viven los que dicen que el interior formoseño no para de progresar cuando la realidad dice otra cosa. En la mayoría de las localidades no hay agua potable y la gente debe andar acarreando o esperando que el camión llene sus tanques. En pleno 2020 y esta situación sigue siendo de lo más “normal”. Indignante lo que hacen los políticos.