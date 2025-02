El IPS informó que hoy inicia del pago de la segunda cuota del bono para sus beneficiarios

En un reciente comunicado difundido por la página oficial del Instituto de Pensiones Sociales (IPS), se dio a conocer la fecha de pago de la segunda cuota del bono que fue anunciado por el gobernador Gildo Insfrán. A partir de hoy (7 de febrero), comenzará el pago de esta segunda parte del bono, un aporte que, según explicó Hugo Arrúa, administrador del IPS, corresponde a un porcentaje determinado por la Ley 482, con un monto total de 105.000 pesos para cada beneficiario. Arrúa destacó, además, que las pensiones ya se habían abonado con anterioridad y que los pagos correspondientes ya se habían realizado en su totalidad.

En el marco de esta noticia, en contacto con el Grupo de Medios TVO Arrúa aprovechó para hacer un balance de la situación actual del IPS, especialmente tras un año convulso marcado por diversas dificultades políticas, sociales y económicas tanto a nivel nacional como provincial. El administrador destacó que la realidad económica del país sigue siendo desfavorable, y que los sectores más vulnerables, en especial los adultos mayores, son los más afectados por la crisis. Sin embargo, resaltó la diferencia que existe en Formosa respecto a otras provincias, gracias a una gestión provincial que ha logrado mantener el equilibrio económico a pesar de las dificultades.

“En Formosa tenemos un gobierno que ha sabido administrar en estos años la realidad económica, priorizando los aumentos salariales y el bienestar de los sectores más vulnerables. En particular, el gobernador ha puesto énfasis en el trabajo, el cuidado de los adultos mayores y la atención a los niños”, afirmó Arrúa, quien también remarcó que, a pesar de los ajustes en los presupuestos, el gobierno provincial no ha permitido que estos afecten la calidad de los servicios brindados desde las Casas de la Solidaridad.

Sobre el tratamiento de los adultos mayores, Arrúa enfatizó que el gobierno provincial sigue trabajando con un enfoque humanitario, asegurando que, a pesar de las dificultades, no se ha dejado de brindar atención a quienes más lo necesitan. «Aquí no hablamos sólo de políticas económicas, sino de un verdadero compromiso con los adultos mayores, que son una parte esencial de nuestra sociedad», sostuvo el administrador, quien además destacó la política de vejez activa implementada en Formosa, un modelo que busca promover una vida plena para los adultos mayores.

En cuanto a las partidas presupuestarias, Arrúa aclaró que, aunque a nivel nacional se han recortado beneficios y sueldos, en Formosa se ha trabajado para que estas decisiones no impacten negativamente en el bienestar de los pensionados. “Si bien sabemos que la situación económica es difícil, sobre todo para los jubilados y pensionados, el sistema de pensiones de Formosa continúa brindando un apoyo vital. Además, los adultos mayores tienen acceso a servicios integrales, desde la atención médica hasta la provisión de alimentos, lo que sin duda marca la diferencia con otras regiones del país», señaló.

Por último, Arrúa manifestó que la actual situación económica y política de Argentina ha llevado a una deshumanización de las políticas nacionales, pero que en Formosa se sigue manteniendo una mirada centrada en el bienestar humano y la dignidad de las personas, especialmente de los más vulnerables.

«El peronismo en Formosa tiene una ideología clara y es hacia el hombre de carne y hueso, poniendo a los adultos mayores en el centro de nuestra atención. Nuestro compromiso es con ellos y con su calidad de vida en esta etapa de su vida», concluyó.