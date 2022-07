El jefe de gabinete, Antonio Ferreira recibió a dirigentes de diferentes movimientos sociales

Compartir

Las diversas organizaciones brindaron un fuerte apoyo a la gestión del gobierno provincial.

Ayer, jueves en horas de la mañana, el jefe de Gabinete de Ministros de Formosa, doctor Antonio Ferreira, recibió en Casa de Gobierno a dirigentes de los distintos movimientos sociales de la provincia.

Estuvieron presentes el Movimiento Popular La Resistencia, Movimiento Izquierda Latinoamericana, Somos Barrio de Pie, Movimiento de Unidad Popular, 17 de noviembre, entre otros.

En ese marco, las organizaciones sociales reafirmaron su fuerte apoyo hacia las políticas y acciones que lleva adelante el Gobierno de Formosa teniendo en cuenta “el clima hostil que generan algunos grupos piqueteros, del cual estamos diferenciados”, explicó José Carolini del Movimiento Izquierda Latinoamericana.

Asimismo, detalló que “la reunión se centró en el diálogo sobre los últimos acontecimientos que se están dando desde los sectores de derecha, quienes estigmatizan a los movimientos sociales”.

Y sostuvo: “En ese contexto nosotros no nos sentimos comprendidos, porque realmente estamos trabajando y colaborando con todas las unidades productivas que tiene cada movimiento social”, al mismo tiempo que aseguró que “este trabajo es real, lo estamos haciendo a la vista de los compañeros y las familias formoseñas”.

En esa línea, mencionó que desde las organizaciones tienen diversas áreas productivas, como ser gastronomía, huertas comunitarias, carpintería, talleres de oficios, cursos de organización de eventos y diseño de moda, más la asistencia a los merenderos.

El referente agregó que esta tarea de capacitación y formación a las personas, “no queda ahí”, ya que desde cada organización “se gestionan las herramientas necesarias para que cada uno pueda realizar su trabajo y desarrollarse”.

Y remarcó que “este objetivo se enmarca en el modelo provincial que tiene al hombre como centro de las políticas de Estado”.

De esa manera, ratificó que “hay grupos de organizaciones sociales que se abocan a la función social, porque interpretamos y somos conscientes de que la persona que tiene este beneficio no puede vivir todo el tiempo con un plan social”.

Aseverando que “somos cooperativas formadas para poder desarrollar a los sujetos que integran estos espacios”.

Al concluir, Carolini reafirmó que “tenemos un pleno apoyo y respaldo de la conducción del gobierno provincial y nos vamos muy satisfechos porque siempre nos escucharon y están presentes cuando los compañeros lo requieren”.

A su vez, Gabriel Gómez del Movimiento 17 de Noviembre, insistió en el respaldo al Modelo Formoseño, manifestando que “nosotros no estamos de acuerdo con un sector piquetero que constantemente está generando cortes de tránsito y malestar”.

De este modo, destacó que “estamos velados en generar trabajo para la gente, productividad y servicios”; y a modo de ejemplo, puntualizó que varias cooperativas están realizando los trabajos de cloacas, veredas y mantenimientos en el barrio Simón Bolívar.

“Nosotros estamos de este lado”, reiteró Gómez, añadiendo que “venimos a apoyar y a diferenciarnos” de las organizaciones piqueteras que a nivel nacional “están generando un clima de desestabilización”.

Al respecto, consideró que “detrás de esto hay una intencionalidad por parte de los sectores concentrados para crear un ambiente explosivo”.

“Nosotros no compartimos esta situación, creemos que hay un problema con la inflación, sin embargo, no entendemos esto como un sentimiento apocalíptico, que es lo que tratan de crear”, concluyó.

