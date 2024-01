El jefe de los diputados libertarios criticó al kirchnerismo: «Es una máquina de impedir»

Oscar Zago dijo que el Gobierno trabajará en el Congreso para aprobar la totalidad de las leyes incluidas en el paquete antes de fin de mes y aseguró que le parece importante que los ministros de las diferentes áreas vayan al Congreso a explicar las reformas.

El presidente del bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA), Oscar Zago, cuestionó al kirchnerismo, al señalar que «es una máquina de impedir», y dijo que el oficialismo trabajará «para sacar el 100 por 100» de la ley ómnibus «antes de fin de mes».

En declaraciones a AM 990, Zago sostuvo que «ya estamos empezando a trabajar; cerramos las comisiones y hoy tenemos reunión con los presidentes de las comisiones designados para ponernos a trabajar para tratar de sacar el proyecto y enviarlo al Senado».

Según el legislador, la intención del oficialismo es «trabajar en plenarios con las cuatro comisiones que elegimos y, si rozan otras comisiones, poder funcionar en paralelo y si hay que traer ministros de distintas áreas lo haremos».

Sostuvo que en ese caso «es necesario» que expongan los ministros y destacó la importancia de trabajar para que «en 15 o 20 días podamos tener en tiempo récord las comisiones y todas las dudas que tengan los diputados estemos ahí para dar respuestas desde el oficialismo».

Ante una consulta sobre si se modificará el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, Zago dijo que «la idea es siempre dialogar».

«El diálogo es permanente con los bloques. Vamos a tratar de consensuar porque es lo mejor para el pueblo. Lo que podamos corregir bienvenido sea, tenemos que seguir trabajando de esa manera. Vamos a trabajar para sacar el 100 por 100 de la ley», añadió.

Sobre las afirmaciones del presidente Javier Milei, quien volvió a denunciar que «muchos políticos quieren fraccionarlo porque quieren coimear con eso» y que «hay otros idiotas útiles que hacen foco sobre las formas, cuando es parte de la dinámica», Zago sostuvo que el mandatario «se dirige a la máquina de impedir permanente».

«Parece que el kirchnerismo se despertó el 10 de diciembre y empezó a hacer críticas. El Presidente está muy preocupado porque son una máquina de impedir. Vamos a tratar de convencerlos que es un rumbo equivocado. Nosotros estamos para dialogar para charlar y para que antes de fin de mes tengamos la ley», aseveró el legislador.

Zago agregó que «estamos para trabajar y para hacerles entender a todos los que hagan críticas que no le sirve a un Gobierno que recién comienza y a la población que viene remando y remando y no avanza un metro de ninguna manera».

No obstante, insistió en que el oficialismo bregará «para que nos pongamos a trabajar todos juntos para salir de esta crisis».