El Jefe de Policía resaltó el apoyo de Insfrán a las políticas públicas en materia de seguridad

El Jefe de Policía de la provincia, Comisario General Licenciado Juan Moisés Villagra, destacó el apoyo permanente del Gobernador de la provincia, Dr. Gildo Insfrán, al trabajo impulsado por la fuerza y enfatizó sobre la importancia de las políticas de seguridad y el servicio a la comunidad, esenciales en esta construcción colectiva.

El Comandante Natural, presidió en la mañana de este lunes, el acto por el 65° Aniversario de la Policía de la provincia en el Estadio Cincuentenario y acompañó al Jefe y Subjefe.

También asistieron el Presidente Provisional de la Legislatura, Armando Felipe Cabrera; el jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreyra; el Ministro de Gobierno, Justicia Seguridad y Trabajo de la provincia, Dr. Jorge Abel González, y otras autoridades del gobierno provincial.

Asistieron además, el intendente de la ciudad de Formosa ingeniero Jorge Jofré, autoridades del Poder Judicial de la provincia, integrantes de la plana mayor policial, personal superior y subalterno, familiares de policías y comunidad en general.

Se realizaron actos protocolares en el aniversario, como también se realizó un minuto de silencio en memoria de los policías fallecidos.

Durante su discurso, el Jefe de Policía valoró a los hombres y mujeres que forman parte de la Institución Policial en actividad, y sumó palabras de agradecimiento para los retirados.

Por su parte, el Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo Dr. Jorge Abel González, puso de relieve la formación y capacitación del personal policial e instó a los efectivos a seguir con el compromiso y la vocación de servicio hacia la comunidad formoseña.

Después, se realizó una presentación de destrezas por integrantes de fuerzas de las Provincias de Salta, Chaco y Corrientes, como también las secciones de la escuela de cadetes de la Policía de la provincia de Formosa.

Cabe destacar, que en las distintas Unidades Regionales y dependencias policiales del interior provincial se desarrollaron emotivos actos por este nuevo aniversario institucional, donde participaron autoridades, familiares y ciudadanía en general.