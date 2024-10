El jefe de Sauber sumó otro candidato más a la puja por la última butaca libre en F1

Mattia Binotto, actual director deportivo de Sauber en la Fórmula 1 y ex de Ferrari, continúa buscando un piloto para que corra en el equipo suizo en la temporada 2025. Ya confirmado el alemán Nico Hülkenberg en una de las butacas, todo el pueblo argentino espera que el segundo elegido sea Franco Colapinto.

Según la prensa especializada, dentro de las opciones que tiene en mente Binotto aparecen: Colapinto, Valtteri Bottas, Gabriel Bortoleto y ahora también Mick Schumacher. El jefe de carrera de Sauber comentó acerca de cuáles son los requisitos para ganarse una plaza el próximo año.

“Podemos permitirnos el lujo de no tener prisa, ya que todos los demás equipos han decidido su formación. Hay dos aspectos esenciales: por un lado, la experiencia para establecer el camino de crecimiento. Por el otro, un joven talentoso que nos acompañe en el camino hasta la cima”, dijo el italiano en diálogo con Corriere della Sera.

Dentro de los pilotos experimentados que aún no poseen un lugar asegurado en la Fórmula 2025 se encuentra el finlandés de 35 años Valtteri Bottas, quien corre en el presente para Sauber. El experimentado corredor llegó a su actual escudería en 2022 luego de abandonar Mercedes AMG.

Gabriel Bortoleto, automovilista brasileño de 19 años que se desempeña en la Fórmula 2 y es parte del Programa de Jóvenes Pilotos de McLaren desde 2023 y cuenta con la representación de A14 Management, empresa de Fernando Alonso, es otro de los nombres que aparecen en la nómina.

Aunque algunos ya lo daban fuera de carrera, Mick Schumacher es otra de las opciones. Tras ser consultado sobre el hijo de Schumi, Mattia Binotto dejó la puerta abierta: “Sin duda, lo estamos evaluando. Lo he encontrado y he hablado con él. Lo conozco desde hace tiempo, ya que formó parte de la Ferrari Driver Academy. Conozco sus cualidades y ventajas, es uno de los nombres que tenemos en mente”.

Por último, aparece el piloto de Williams Racing Franco Colapinto. A pesar de debutar este año y contar con muy pocas carreras en sus hombros, el argentino sorprendió a todo el mundo de la máxima categoría del automovilismo. Sin embargo aún no cuenta con un lugar asegurado para la parrilla en el 2025 y Sauber puede ser una gran posibilidad.

“Estamos esperando que, en esas circunstancias, Audi o Sauber vengan a nosotros y nos digan: ‘¿Qué quieren? ¿Qué les interesa?’. Y a partir de ahí podemos discutir lo que realmente significa una implicación, pero la primera etapa es más una discusión abierta”, indicó James Vowles, jefe de equipo de Williams.

El jefe de carrera finalizó contando los objetivos de Audi a partir de 2026: “Estar en F1, permanecer a largo plazo para crear un equipo ganador y convertirse en un referente técnico. Estamos al inicio de la escalada, frente a nosotros está el Everest y ahora solo se ve la base. Estamos decidiendo por qué lado ascender, es importante establecer un camino”.

Las carreras

restantes de Colapinto

Mientras los equipos buscan cerrar a sus pilotos del año entrante, Franco Colapinto continúa enfocado en rendir al máximo nivel en la F1. La próxima carrera será el domingo 20 de octubre, en el circuito de Austin, por el Gran Premio de Estados Unidos.

Estados Unidos | Austin – Circuito de las Américas: 20 de octubre

México | Autódromo Hermanos Rodríguez: 27 de octubre

Brasil | Interlagos: 3 de noviembre

Las Vegas | Las Vegas: 24 de noviembre

Qatar | Losail: 1 de diciembre

Abu Dhabi | Yas Marina: 8 de diciembre