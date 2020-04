El jefe médico de la UEFA ve con riesgos la continuidad de la Champions y Europa League

Compartir

Tim Meyer, presidente del Comité Médico de la entidad europea, expresó que la situación actual por el coronavirus es muy complicada y hoy no sería certero hablar de reinicio o no de la competición. «Definitivamente, es más complicado, aunque solo por las actuales restricciones de viaje. Es posible que necesites permisos especiales. Hay que tener en cuenta distintos escenarios sanitarios y legales», expresó.

El jefe médico de la UEFA puso un manto de dudas sobre la continuidad de la Champions y Europa League por la situación crítica del coronavirus. El profesional de la salud entiende que cada país tiene realidades muy diferentes y que se necesita ser muy cuidadosos en las medidas que se tomen a futuro.

El fútbol europeo es optimista con su regreso en junio, pero algunos prefieren ser más cautos y esperar el avance de la pandemia. Entienden que la situación es minuto a minuto, pero el problema es que muchas industrias necesitan abrir sus puertas para no seguir perdiendo enormes cifras de dinero y comprometer su viabilidad.

Sin embargo, la brújula del fútbol está en manos de los gobiernos y los especialistas en la parte médica. El alemán Tim Meyer, presidente del Comité Médico de UEFA e integrante de su par en FIFA, expresó: «Definitivamente, es más complicado, aunque solo por las actuales restricciones de viaje. Es posible que necesites permisos especiales. Hay que tener en cuenta distintos escenarios sanitarios y legales. Los niveles de dificultad serían significativamente más altos en algunos lugares. La ventaja es que el aplazamiento de los partidos permite una planificación más calmada. Podemos esperar a ver cómo se desarrollan las cosas».

Recordemos que la intención de UEFA es que las competiciones locales finalicen a fines de julio, para así dejar libre todo el mes de agosto para disputar las competiciones internacionales.

Por último, agregó: «La situación no es igual en todos los países. En Alemania la situación es relativamente favorable en este momento en comparación con Inglaterra. Actualmente, tenemos un número decreciente de personas infectadas y tenemos una inmensa capacidad de realizar pruebas en el país, muy distinto a lo que ocurre en otros países».