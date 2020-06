El Juancismo de la localidad de Pirané honra a todos los periodistas en su día

Compartir

El día del periodista no pudo pasar inadvertido para el Intendente mandato cumplido Juan Domingo Zaragoza, razón por la cual el líder político, hace llegar sus cordiales saludos a todos los trabajadores de prensa.

“El juancismo siempre se caracterizó en darle al periodismo el lugar que tan merecido lo tienen”, dijo Juan Zaragoza y añadió que “porque gracias a ellos nos mantenemos informados y se divulga todos los acontecimientos sociales, políticos, artísticos, deportivos, policiales entre otros”.

El líder Piranense expreso: “En una fecha tan importante no podemos pasar en alto la importancia que tiene la labor periodística en estos tiempos de complejidades y dificultades que estamos viviendo ya sea por la pandemia y o por el mundo que a pasos agigantados avanzan con la hiperinformación que hoy en día van utilizando diferentes soportes y por ahí al estar la tecnología en manos de tanta gente que no son periodistas se bastardea el ejercicio de tan noble profesión”.

Además, expreso: “Quiero agradecer al periodismo que acompañó mi gestión como funcionario porque supieron interpretar mis ideas y también a aquellos que criticaron y siguen criticando mis actividades porque desde esa mirada a mí también me fortalece, y por eso quiero saludar a todos los periodistas y cuando digo “todos”, es sin distinción de ideología política porque entiendo que vivir la democracia significa que todos tenemos los mismos Derechos de comunicar y ser comunicados”.

Cada 7 de junio se conmemora “Día del Periodista” en razón de que en 1810 comenzó a publicarse el periódico “La Gazeta” de Buenos Aires, dirigido por Mariano Moreno.

El Día del Periodista fue establecido en 1938 por el Primer Congreso Nacional de Periodistas celebrado en Córdoba, en recuerdo del primer medio de prensa con ideas patrióticas.

En esta gran instancia, no podemos dejar de recordar a un periodista que marcó nuestra historia reciente, como Rodolfo Walsh quien puso su vida y sus palabras al servicio de la lucha por la transformación social y dejó como legado marcado a fuego “El periodismo es libre, o es una farsa”. Y la historia lo recuerda como aquel que en razón de la verdad la dictadura lo asesinó y aun hoy no se pudo recuperar su cuerpo.

Para finalizar, Juan Domingo Zaragoza deseo: “¡Feliz día periodistas, Dios bendiga siempre tan noble profesión!”