El judo de la Confederación Argentina tiene su protocolo

Desde la Confederación Argentina de Judo se presentó el protocolo para un posible regreso de la actividad. Cabe destacar que el regreso a los entrenamientos en los diferentes Dojos (lugar donde se practica judo)va a estar supeditado a las prerrogativas del Gobierno Nacional y al Ministerio de salud de la Nación y son , además , susceptibles de sufrir modificaciones en cada región del ámbito Nacional .

Limpieza general del Dojo: Debe cada Dojo (lugar donde se practica judo) seguir el protocolo de desinfección con lavandina al principio del día, al finalizar el mismo y al terminar cada clase. Duchas, vestuarios y sala, la limpieza ideal es de dos a cuatro veces al día con lavandina. Uso de aerosoles desinfectantes. Uso de guantes (personal del gimnasio). Alcohol en gel para las manos en la recepción. Toallitas desinfectantes.

Protocolo inherente a los judocas, profesores y alumnos: Obligatorio el uso del barbijo en todo momento. Se debe concurrir bañado con el judogi (ropa de judo) limpio. Se debe tratar de no usar transporte público. El lavado de manos debe ser seguido inclusive en la práctica. No concurrir al Dojo si se tiene más de 37.5 grados de temperatura ni tampoco con tos ni dolor de cabeza. No compartir toallas o elemento como botellas de agua. En el caso de fiebre alta, tos y dolor de cabeza seguir protocolo del Ministerio de Salud.

Retorno Fase 1: Duración aproximada: las primeras dos semanas a partir de la apertura dispuesta por entes

Gubernamentales. El distanciamiento entre cada practicante debe ser de 2 metros. Ejercicios de sombra Tandoku-Renshu y caídas en El lugar. Uso de barbijo en todo momento.

Retorno Fase 2: Duración aproximada: dos semanas posteriores a la finalización de la fase 1. Uso de barbijo. Trabajo en tachi waza de parejas fijas sin intercambiar, intensidad leve , trabajo de uchikomi táctico a dos metros de distancia de otras parejas. Se sobreentiende que los requisitos para cada judoka en referencia al aseo se mantienen en todas las fases.

Retorno Fase 3: Duración aproximada: dos semanas posteriores a la finalización de la fase 2. Uso de barbijo en todo momento. Trabajo en parejas fijas a dos metros cada pareja. Intensidad moderada en el entrenamiento. El resto de los cuidados es exactamente igual

Retorno Fase 4: Finalizados las tres primeras fases estaría supeditado a Decreto Gubernamental. Periodo indeterminado. Uso de barbijo en todo momento. Etapa libre de distanciamiento. Quienes inician Judo en esta etapa o en fases dos y tres deben pasar por la Fase 1 y así sucesivamente.

Retorno Fase 5: Período indeterminado, libre. Reinicio de competencias locales, Federativas y Confederativas. Restablecimiento de usos y costumbres con el cuidado pertinente sujetos a la finalización de la epidemia