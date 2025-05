El jueves no habrá recolección de residuos domiciliarios

Este jueves 1° de mayo, con motivo de conmemorarse el Día del Trabajador, la municipalidad capitalina no brindará el servicio de recolección domiciliaria, la que retomará con total normalidad el viernes.

Al respecto, la directora del área, Raquel Servín, afirmó que «en la jornada del jueves, solamente se recogerán los residuos de contenedores y tachos ubicados en el área céntrica de la ciudad, como en avenidas principales, plazas y plazoletas, sumando el levantamiento de residuos no convencionales en los mismos sectores».

Asimismo, la funcionaria agregó que «viernes, sábado y domingo, el servicio funcionará con total normalidad, por lo que se solicita, solo este jueves, no retirar las bolsas a los parterres para evitar su exposición en la vía pública por tiempo extendido».