El Juez de Falta de la Municipalidad explicó el convenio que tiene la Ciudad con la Policía en materia de tránsito

El convenio entre la comuna capitalina y la policía provincial, permite que la fuerza de seguridad pueda cobrar las actas de infracción siempre y cuando la falta sea aceptada y el pago sea voluntario. «Se puede acercar a aceptar ese pago voluntario tanto a la policía de la provincia como al juzgado», expresó el juez de Falta de la Municipalidad de Formosa, el Dr. Juan Manuel Oviedo, al Grupo de Medios TVO.

“Existe un convenio, la ordenanza 1.588 del año 1.986 que establece una colaboración con la Policía de Formosa con respecto al control de tránsito por prevención de accidentes viales. La policía tiene la facultad de cobrar las actas de infracción siempre y cuando sean con pago voluntario y se acepten las infracciones”, explicó el funcionario.

De esta manera, el letrado dejó en claro una polémica existente en torno a la facultad que tiene la policía local en el ámbito de las infracciones cometidas dentro del ejido urbano y el cobro de dichas multas, aunque este último punto tuvo una modificación hace unos 20 años atrás.

“La ordenanza 4.537 es más reciente, del año 2.002 y establece la coparticipación del monto de las infracciones entre municipio y Policía de la Provincia de Formosa», explicó Oviedo.

En el ámbito de infracciones de tránsito, la Municipalidad de Formosa tiene un régimen de penalidades que establece un mínimo y un máximo para cada infracción cometida. Desde el Tribunal de Faltas, se otorga la posibilidad al infractor de realizar su defensa para que el monto de la falta sea reducido en caso de que se trate de una sanción económica.

En este punto, el juez Oviedo, precisó que, «nuestra ordenanza administrativa establece que si uno se presenta y acepta la falta tiene un 50% de descuento de lo que establece el régimen de penalidades. Las sanciones no son siempre económicas, también podemos desestimar el acta y existen los trabajos comunitarios, queda a criterio de cada juez y a la situación particular de cada infractor. La policía puede cobrar hasta un tiempo prudencial, luego estas actas son remitidas al Juzgado de Faltas”.

Es decir, si un infractor reconoce su falta y la sanción se tratara de un monto económico, dicho monto se reduciría incluso hasta un 50%, pero sólo accede a esa reducción si acepta el pago voluntario de la infracción. Para ello lo puede hacer tanto en la Policía como en el Juzgado.

La diferencia del pago entre una instrucción y la otra es lo que genera una confusión que luego desata una polémica. «Por ahí se presta a confusión porque en la Policía le otorgan un recibo y acá cargamos en el sistema, le entregamos un cupón de pago y libre de faltas para mayor tranquilidad del infractor, esa es la diferencia”, recalcó Oviedo.

En cuanto a los montos recaudados en cada infracción, la distribución es de un 50% para la Municipalidad, un 30% para la Policía de Formosa y el restante 20% para programas de educación y prevención vial. «Cómo juzgado emitimos las infracciones y cupón de pago pero eso después se paga al área de hacienda correspondiente nuestra y de la Policía”.

Por último, el funcionario municipal reiteró que “este convenio es solamente para infracciones de tránsito. «La policía tiene la obligación de remitir todas las actas de infracción quincenalmente para que nosotros podamos cargar al sistema y a la hora de la renovación de licencia no se encuentren con esa infracción ya que hay una ordenanza que establece libre de deuda a la hora de renovación”, finalizó.

