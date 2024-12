El juez del caso Kueider habló sobre el departamento donde está detenido el senador

Humberto Otazú, el juez que investiga el ingreso irregular del senador entrerriano Edgardo Kueider con más de 200 mil dólares sin declarar a Paraguay y que ordenó su prisión domiciliaria, opinó que para los fines investigativos no es importante dónde pasa el imputado sus días privado de la libertad.

“Si el edificio donde está es suntuoso, tiene piscina o gimnasio para mí es irrelevante. Para nosotros lo importante es que está privado de su libertad”, comentó el magistrado paraguayo que el jueves, tras una audiencia de dos horas de la que también participó el fiscal Edgar Benítez, había concedido a Kueider y a su acompañante Iara Magdalena Guinsel Costa la prisión domiciliaria bajo una fianza de 150 mil dólares por cada uno.

En una entrevista concedida a Radio Rivadavia, Otazú explicó que decidió la prisión domiciliaria del senador y su acompañante porque la cárcel “es lo más duro que se puede dar” y se trata de una “excepción” en el régimen penal.

No obstante, consideró que no solamente “es inviable” que el Kueider abandone Paraguay mientras dure el proceso penal (el fiscal tiene hasta abril para colectar pruebas y avanzar hacia el juicio) pero no descartó que pueda dársele una autorización para que se conecte por “videollamada” con Buenos Aires en el caso de que el Congreso avance con su proceso de destitución, algo que pidió días atrás el bloque opositor de Unión por la Patria, sector al que originalmente perteneció el legislador entrerriano.

“Quédense en sus casas 15 días sin poder salir y van a tener el discernimiento de lo que es perder la libertad”, sugirió el juez paraguayo cuando se le hizo notar que Kueider y su acompañante se alojaban en un edificio de lujo en Asunción.

Además, Otazú explicó que aunque el edificio tenga amenities como pileta y gimnasio, en teoría Kueider no los puede usar porque no debería poder salir de su departamento.

“La Policía debe hacer un control permanente en la puerta de ingreso y de salida del departamento. La Policía tiene que estar en el piso. Tienen control permanente. Serán su sombra”, anticipó el magistrado.

Desde el jueves pasado, el legislador cumple la prisión domiciliaria en un departamento de la ciudad de Asunción dentro de un edificio llamado “Tierra Alta Del Maestro”, que cuenta con gimnasio, pileta, quincho y un salón climatizado. El complejo fue inaugurado en 2020, cuenta con siete pisos y 42 unidades. Está ubicado en la exclusiva zona de Villa Morra, en el barrio de La Recoleta de la capital paraguaya.

Las unidades disponibles son de 1, 2 y 3 dormitorios con balcón y parrilla propia. Kueider y Guinsel se habrían alojado en alguna de estas dos últimas, ya que Ricardo Preda, abogado que defiende a Kueider y a su acompañante, comentó en la entrevista radial que el lugar rentado “tenía muchas habitaciones”.

Preda explicó días atrás en una entrevista con Radio con Vos que el departamento fue alquilado por él y, si bien dijo no recordar exactamente cuánto había pagado, estimó que costaba unos “800 dólares por mes”. El abogado fue también quien pagó la fianza de ambos imputados.