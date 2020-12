El juez Morán ordenó a la provincia el uso de instrumentación pediátrica para hisopados

Compartir

Linkedin Print

Si bien el juez federal N°1 de Formosa, Pablo Morán, declaró la incompetencia de dicho juzgado en el hábeas corpus presentado en favor de Zulma Vázquez, su pequeño hijo y su esposo (representados por los abogados Gabriela Neme y Daniel Suizer), quienes realizan la cuarentena en un centro de aislamiento preventivo, el magistrado ordenó a la provincia dos medidas de gran importancia; evitar la disgregación de los grupos familiares y realizar el uso de instrumentación pediátrica para practicarles hisopados a niños, niñas y adolescentes y de esta forma evitar “sufrimiento o molestias” en los menores.

La iniciativa surgió principalmente porque la familia conformada por padre, madre e hijo, fue separada al ser alojados en centros preventivos, lo que importó una acción lesiva de derechos del niño, que pese a que el recurso de hábeas corpus fue rechazado, de todos modos la Justicia Federal no podía evadir la responsabilidad de definir cuestiones urgentes que mejoren las condiciones en que se encuentra el niño de dos años.

En ese sentido y en resguardo del Interés Superior del Niño resolvió cuestiones conexas a la pérdida de libertad y en el apartado cuarto resolvió “ordenar al Gobierno de la Provincia de Formosa que en forma inmediata, a través de los órganos sanitarios correspondientes se extremen los recaudos para garantizar el bienestar psicofísico y emocional del menor, brindándole una dieta adecuada a su estado evolutivo, bidones de agua potable en su habitación, un ámbito de esparcimiento que le permita acceder al aire libre sin exponerlo al contacto con terceros y el tratamiento correspondiente a su edad, debiendo necesariamente ser utilizado material de hisopado pediátrico que no le provoque sufrimiento o molestias adicionales a las estrictamente necesarias para su diagnóstico y aislamiento”.

Acotó además que “en la medida de lo posible”, se “deberá evitar la disgregación del grupo familiar (padre, madre e hijo), que producto de estas circunstancias fueron separados”, aseverando que “la madre y el niño no podrán ser alejados de esta ciudad donde cuentan con la asistencia del resto de su entorno familiar para acercarle insumos y ropa”.

En ese marco se instó al Gobierno Provincial para que, “en la medida que los protocolos sanitarios y los recursos disponibles lo permitan, se evite separar a los grupos familiares y se utilice material de diagnóstico pediátrico adecuado, brindándole siempre a los niños, niñas y adolescentes el tratamiento especial al que nuestra Nación Argentina se ha comprometido mediante tratados internacionales de Derechos Humanos”.

De esta manera quedó expuesto que los materiales utilizados en menores no eran (siempre) de uso pediátrico y que la alimentación y el cuidado psicofísico de los niños no están siendo correctamente atendidos en los Centros de Aislamiento Preventivo, donde además los menores se ven privados de las áreas de esparcimiento que contribuyen a su normal desarrollo y bienestar.

Compartir

Linkedin Print