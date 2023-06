El juez Picabea confirmó que el cuerpo hallado el martes corresponde a un hombre de 50 años

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el juez de Instrucción y Correccional número 4 Dr. Marcelo López Picabea confirmó que el cuerpo hallado el martes por la tarde en una obra en construcción ubicada en Dean Funes casi Saavedra pertenece a un hombre de 50 años; además comentó que si bien pudieron determinar la causa de la muerte no descartan que se trate de un homicidio.

“Una policía que estaba asignada a la recorrida caminando por el lugar percibió las emanaciones nauseabundas, de inmediato avisó a la Policía jurisdiccional que es la Comisaría Primera y una vez que ingresaron los efectivos se constató el óbito de esta persona que ya estaba en avanzado estado de descomposición”, comenzó diciendo el Magistrado.

Y siguió: “nos constituimos y efectivamente en esta obra que no se si está abandonada o descontinuada -lo que si no había operarios- encontramos a la persona en la planta baja, muy cerca de la entrada en un estado muy avanzado de descomposición así que la Policía Científica hizo las mediciones en el lugar”.

“El cuerpo fue trasladado hasta la morgue que está en barrio San Antonio, allí se le practicó la autopsia donde la médica forense determinó que la causal de la muerte fue por un traumatismo muy severo de tórax, tenía muchas costillas rotas, lo que nos hace suponer la caída de alguno de los pisos, de todas formas, en el lugar se puede ver que hay un balcón que da al vacío donde hay ladrillos rotos”, afirmó Picabea.

Agregó que “con el cuerpo se encontró un DNI, pero no pudo ser cotejado con el difunto debido al estado del cuerpo, recién a la mañana a través de las huellas dactilares se pudo constatar que se trata de una persona de 50 años”.

Dijo además que están viendo y analizando la posibilidad de que haya sido empujado desde el primer piso y que haya participado alguna segunda persona y que “tenemos varias cámaras particulares que estamos relevando”.

Consultado por el tiempo de muerte indicó que “habría sido el fin de semana”.

“Estamos haciendo las investigaciones, no descartamos nada, pudo haber sido un homicidio como así también un accidente; hemos avanzado bastante en el sentido de la identificación y el causal de la muerte. La Policía está hablando con los pocos conocidos o parientes que tiene esta persona; no hay ninguna conexión de la misma con el lugar”, cerró el Juez.

El hallazgo

Según informó la Policía, pasada las 17:30 horas del martes, uniformados que se encontraban de recorrida por zona céntrica, al pasar por calle Deán Funes entre Saavedra y España, sintieron un fuerte olor nauseabundo, que les llamó la atención.

Inmediatamente realizaron un relevamiento por el sector, observando una gran acumulación de insectos en cercanías de una obra en construcción, la cual tenía una chapa como acceso y se encontraba semi-abierta, al asomarse observaron el cuerpo tendido de una persona.

En el lugar arribaron efectivos de la Comisaría Seccional Primera, constando efectivamente el cuerpo de un hombre en estado de descomposición que se encontraba en el interior de la construcción, quienes dieron aviso al Juez de Turno Dr. Marcelo López Picabea haciéndose presente en el lugar.

Desde allí junto a los testigos y personal de la Dirección de Policía Científica, se realizaron las actuaciones, siendo el cuerpo trasladado posteriormente por personal del Cuerpo de Bomberos hasta a la morgue judicial para la correspondiente necropsia e identificación.