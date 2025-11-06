El juicio de los Cuadernos de las Coimas: un empresario en la cama, el almuerzo de De Vido y las apariciones de Cristina

“Muy bien, muchas gracias; les voy a pedir que se retiren, ya pasó un tiempo prudencial”. De ese modo el presidente del Tribunal Oral Federal 7, Enrique Méndez Signori, invitaba a retirarse a la segunda tanda de periodistas y fotógrafos que buscaban una instantánea de él y sus colegas Fernando Canero y Germán Castelli, y ponía en marcha, en ese mismo momento, el juicio oral de la causa por los Cuadernos de las Coimas, con cada uno de los 87 imputados conectados de forma virtual.

En el inicio del juicio, la secretaria del tribunal constató la presencia virtual de los 87 imputados y sus respectivos abogados. Le tomó más de 15 minutos. Entre ellos, se encontraba la expresidenta Cristina Kirchner, acusada de ser jefa de una asociación ilícita, que enfrenta el juicio desde su departamento en San José 1111, donde cumple la condena a 6 años por Vialidad.

La lectura del requerimiento de elevación a juicio se vio interrumpida casi al comienzo. La cámara de la expresidenta enfocaba solo a su abogado, Carlos Beraldi, dejándola a ella fuera del cuadro. Lo mismo ocurría con otros tantos imputados.

“Les pido a las personas que no aparecen en cámara que lo hagan”, solicitó el juez Méndez Signori.

La expresidenta volvió a aparecer, pero con el correr de los minutos se fue apartando nuevamente de la cámara, dejando solo su hombro. De a ratos, Beraldi intercambiaba algún comentario con ella, tapándose la boca con su mano.

La antesala del juicio estuvo marcada por un mensaje de la expresidenta en redes, donde calificó de “bodrio y opereta judicial” a la causa; llamó “extorsionados” a los empresarios y funcionarios “arrepentidos” y describió a los cuadernos de Centeno como “truchos”, desafiando indirectamente el peritaje realizado por la Gendarmería que estableció que eran auténticos y se correspondían con el puño escritural del chofer del Ministerio de Planificación Oscar Centeno.

Mientras se leían las acusaciones contra Roberto Baratta, su exjefe, Julio De Vido, seguía con la vista alguna lectura, al tiempo que comía lo que parecían ser frutos secos. Con el paso de las horas, llegó el turno del almuerzo.

Al igual que la expresidenta y otros tantos empresarios, a Baratta solo se lo veía parcialmente, pese a las advertencias del Tribunal.

Pero la situación que más llamó la atención durante esta primera audiencia fue la del empresario santafesino Alberto Ángel Padoán (Vicentín), quien siguió parte del juicio oral desde su cama, aunque no fue captado por la transmisión oficial del Poder Judicial.

Padoán está imputado por haber participado en dos pagos dadivosos; uno por 500 mil dólares, realizado en septiembre de 2013, y otro por un millón de dólares, en junio de 2015. Esas entregas no fueron consideradas coimas porque no se acreditó que tuvieran algún fin específico, dado que la aceitera Vicentín no tenía contratos de obra ni vínculos con el Estado.

Uno de los pagos, de acuerdo a la acusación, fue entregado al funcionario Nelson Lazarte, pero entre diciembre de 2013 y noviembre de 2015, su línea registró cuarenta y dos conversaciones con el teléfono de Baratta, jefe de Lazarte. Su línea también registra una comunicación con el despacho presidencial de la Casa Rosada.

La antesala

Antes del inicio del juicio, los jueces abrieron la sala a los medios para que ingresaran y tomaran fotos.

Los tres magistrado estuvieron juntos en el TOF7, una sala de colores apagados, techos altos y poco más de 4 metros cuadrados, ubicada en el sexto piso del Palacio de Tribunales. Una de sus paredes está reservada exclusivamente para cajas con expedientes que llegan hasta el techo.