El juicio oral por la muerte de Enzo Gauna se hará el 26 de abril: “Esperamos justicia”, dijo su padre

Tras largos años de presentaciones y pedidos, finalmente el juicio oral y público por la muerte del soldado voluntario Enzo Gauna, atropellado cuando salía de trabajar el 8 de agosto de 2015, por un motociclista que manejaba de manera imprudente, ya tiene fecha; será el 26 de abril, día en que su familia clama “que se haga justicia”.

Cabe recordar que el siniestro sucedió después de las 23:30 en el Circuito Cinco cuando Enzo iba de sur a norte, bajó por la Avenida Laureano Maradona hacia el barrio Eva Perón en una moto 110 Yamaha Crypton y fue impactado por un motociclista que según denunciaron los familiares, venían jugando picada bajo los efectos de estupefacientes y alcohol. El impacto le provocó la muerte de manera inmediata.

Enzo tenía solo 20 años, era soldado voluntario y trabajaba en el servicio de inteligencia del Ejército Argentino.

Tras la fecha de celebración del juicio, Alberto Gauna quien es presidente de “Unidos por el Dolor”, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló esto.

“Hay fecha de debate para el juicio oral y público en la causa de mi hijo Enzo Damián Gauna, que se hará el 26 de abril, estamos a pocos días, fue una noticia que buscábamos hace mucho tiempo, son sentimientos encontrados, la verdad es que por un lado nos pone contentos que se haya fijado esta fecha y por otro lado es revivir todo el pasado, desde el minuto cero en el que pierde la vida Enzo que tenemos que empezar a trabajar para que esto salga todo bien. La reconstrucción del hecho ya se hizo hace más de dos años y lo único que esperamos es que se haga justicia que en Formosa no es común”, dijo.

Recordó que “ya son 6 años que llevamos esto a cuestas, no sabemos cómo llevar ese dolor, cómo convertirlo a ese dolor ni cómo llamarlo, ya nos estamos acostumbrando a eso y es muy fuerte, es muchísimo tiempo llevando un dolor a cuestas sin tener un descanso toda la familia junta, los hermanos, tíos, pasar fechas especiales donde siempre hay un lugar vacío y el dolor uno tiene que tragarse”.

Explicó además que la realización del juicio “es revivir todo de nuevo después de tanto tiempo, el lunes me puse muy mal, gracias a Dios se dio y esperemos que esto termine, lo que pedimos es que se haga justicia, peleamos por el dolo eventual, es lo que se presentó porque este ciudadano venía jugando picada y haciendo willy, era conocido en el Circuito Cinco por correr picadas”.

“Al hacer eso una persona normal sabe que puede hacerse daño y hacer daños a terceros, es una responsabilidad que él tiene, es dolo eventual porque sabiendo que podes hacer daños a terceros o hacerte daño a vos, es un desprecio por tu propia vida y la de los demás”, señaló.

“Los hechos viales dejan mucho que desear en la justicia de Formosa, esperemos que se trabaje, estamos trabajando, el sábado vamos a estar haciendo chocolatada en frente de la Sagrada Familia en Circuito Cinco haciendo concientización, repartiendo chocolate, juguetes, pan de leche, en nombre de Enzo”, finalizó.

