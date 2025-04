El kirchnerismo acusó a Georgieva de «intromisión electoral»

El Partido Justicialista acusó a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, de “intromisión electoral” de cara a los comicios legislativos de octubre próximo.

“El Partido Justicialista repudia la intromisión electoral de la directora del FMI, Kristalina Georgieva, quien en conferencia de prensa pidió votar a los candidatos de Javier Milei en las próximas elecciones”, dijo el partido que preside Cristina Kirchner.

El jefe de bloque de diputados Germán Martínez, siguió la misma línea y remarcò que las declaraciones de Georgieva son «impúdicas». «Tenemos a una titular del FMI, Georgieva, que nos pide que votemos a Milei. Eso no se había dado nunca en la historia argentina”, señaló.

Para el diputado, el planteo de Georgieva y el Fondo es ir «un paso más allá»: “Recuerdo fotos glamorosas, con sonrisas, de titulares del FMI con Menem, con Cavallo, con Macri, con Caputo. Pero que haya no solo una intromisión política, sino una intromisión electoral del FMI en la vida institucional de la República Argentina, eso no lo habíamos visto nunca”.

El directorio del FMI aprobó el pasado 11 de abril un nuevo acuerdo de facilidades extendidas con Argentina, que prevé préstamos totales por 20.000 millones de dólares.

En una rueda de prensa durante los encuentros de primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington, Georgieva fue consultada por Argentina, el país que más fondos le adeuda al organismo.

“El país tendrá elecciones en octubre y es fundamental que no descarrile la voluntad de cambio. Hasta ahora no vemos que ese riesgo se materialice, pero insto a Argentina a mantener el rumbo”, sostuvo la directora gerente del Fondo en la rueda de prensa.

A través de redes sociales, el PJ apuntó que a los argentinos les costó “demasiado conseguir la libertad de votar como para someter la decisión a un organismo extranjero que nada tiene que decir sobre la voluntad del pueblo argentino”.

“Estas declaraciones confirman además lo que señalamos desde un primer momento: se trata de otro préstamo político, similar al otorgado a Mauricio Macri en 2018”, añadió la principal fuerza política de la oposición.