El lamento de Colapinto tras clasificar 17° para la carrera del GP de Bélgica

Franco Colapinto no tuvo el sábado deseado en el circuito de Spa-Francorchamps. Tras comenzar desde los pits en la Sprint y quedar 19°, el argentino volvió a salir a pista para la clasificación pero no tuvo mejor suerte: largará 17° la carrera del domingo del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1.

El argentino quedó a 0.114 del tiempo de Gabriel Bortoleto (Sauber) que marcó el corte para pasar a la Q2 y confesó su dolor por esa décima que lo eliminó de la primera tanda de la qualy: “Hice un buen último sector, creo que no fue malo comparado con Pierre. Creo que fue un poco más rápido. Perdí un poquito en el segundo, que tuve a un auto, a Alonso, que iba muy lento adelante y perdí un poco de carga (aerodinámica). Así que nada, es muy… Viste que cuando es una décima, hay muchos lugares para encontrarlo”.

El pilarense se mostró muy golpeado por el resultado final, ya que quedó eliminado tras girar en 1:42.022 y su compañero, Pierre Gasly, lo superó por tan solo 0.222, pero ese estrecho margen le permitió al francés figurar 11° en la Q1. El hombre de Alpine finalmente comenzará 13° tras ubicarse en ese puesto en la Q2.

“Es una pena, estábamos muy cerquita. Es una lástima, creo que teníamos un auto mejor que el de ayer. Esa décima estaba por ahí. A trabajar para mañana. Obviamente que estoy triste por el resultado, pero creo que mañana podemos revertirlo”, expresó Franco.

En contrapartida de su disconformidad con la configuración del coche para la sprint, Colapinto se mostró optimista con el nuevo set up de su monoplaza A525: “Me sentí mejor que es importante. Mejor que ayer en especial. Con estos cambios que hicimos, mejoró el auto. Así que con eso estoy contento, obvio, pero al final no es lo ideal. El no pasar y por tan poco… es lo que hay. Hay que seguir trabajando y ojalá mañana tener un mejor día”.

Con posibilidades todavía de tener una carrera bajo lluvia que cambie completamente el escenario, Franco advirtió: “Las sensaciones son mejores, pero hay que seguir trabajando e intentar tener un buen día mañana. El auto mejoró en comparación con ayer. Las gomas se sobrecalientan rápido. Fue una buena vuelta la verdad, están todos muy cerca y está todo muy pegado. Es una lástima porque creo que esa décima la encontrás durante la vuelta y es una pena. Hay que trabajar y volver mañana”.

En diálogo con la Fórmula 1, Colapinto puntualizó en la mínima diferencia que lo privó de meterse a Q2. “Creo que cuando buscas una décima, normalmente la encuentras en la vuelta. Está todo muy reñido, nos falta solo un poquito. Podría haber sido un poco mejor. El coche ha mejorado en comparación con ayer, lo cual es bueno. Es un buen paso adelante y estamos muy contentos”, describió.

Además, se mostró expectante por la carrera del domingo e hizo hincapié en las posibilidades climáticas: “Ahora hay que centrarse en mañana. Creo que, con la lluvia, sin duda seríamos un poco más fuertes. Veamos qué pasa en la carrera”.

En las declaraciones que difundió el propio equipo, el argentino planteó: “En general, ha sido un día frustrante, pero con el trabajo que hemos realizado como equipo desde ayer, el coche ha mejorado mucho y ha supuesto un gran paso adelante. Hoy se notaba más vivo, sobre todo en la clasificación, pero los márgenes son tan ajustados que, por desgracia, nos hemos quedado a una décima de segundo de pasar a la Q2. Es una pena, porque es algo que se puede recuperar en una vuelta, pero creo que, en última instancia, todavía nos falta un poco de ritmo en comparación con los demás y, con un campo tan reñido, eso se nota″.

Y agregó: “Al salir desde el pit lane en la carrera sprint, se convirtió más bien en una sesión de entrenamientos para nosotros, lo que nos proporcionó información y datos útiles para mañana. Ahora centramos nuestra atención en el Gran Premio de mañana y veremos qué podemos sacar de él. Con la previsión de lluvia, esperamos ser un poco más fuertes y competitivos, y aquí, en Spa, puede pasar cualquier cosa. Así que nos prepararemos para cualquier eventualidad”.

En el arranque de la sesión de clasificación, el argentino salió a pista con neumáticos medios para probar la puesta a punto del monoplaza, ya que volvió a ingresar a los pits antes de realizar una vuelta rápida. Faltando 12 minutos, el pilarense realizó el primer giro completo con un tiempo de 1:42.545, donde se encontró con bastante tráfico que perjudicó su registro.

Posteriormente, Colapinto volvió a la pista faltando muy poco tiempo para el final y, a pesar de realizar los dos primeros sectores con buenos tiempos, cerró la vuelta con una marca de 1:42.022. Esto lo dejó a 0.114 segundos de Gabriel Bortoleto (Sauber), que marcó el corte de clasificados a la Q2. Además, la distancia con su compañero Gasly fue de 0.222 segundos.

En comparación con la clasificación Shootout de cara a la carrera Sprint, Colapinto había registrado su mejor registro con un tiempo de 1:43.587, algo que lo dejó en el 19° lugar y a 0.416 segundos de Pierre Gasly, quien posteriormente alcanzó la SQ3 al finalizar octavo. Vale destacar que en la SQ1 los pilotos estaban obligados a rodar con neumáticos medios.

Por su parte, viene de finalizar 19° en una dificultosa carrera Sprint en la mañana del sábado. Allí, el argentino compitió con neumáticos blandos, los cuales perdieron rendimiento rápidamente y quedó muy por detrás del resto de los pilotos, que utilizaron la gama media de los compuestos.

“Sirvió para entender un poco el auto en los cambios que hicimos, obvio. No sirvió para nada después porque se cayó a pedazos después de la primera vuelta con la goma blanda. Era lógico que iba a ser complicado, pero creo que aprendimos un par de cosas para mañana”, explicó el piloto de 22 años, puntualizando en la degradación en sus neumáticos y la configuración de su auto.

Ahora, el argentino buscará sumar sus primeros puntos con Alpine en la carrera principal del día domingo. El Gran Premio de Bélgica dará inicio a las 10:00 y contará con un total de 44 vueltas en el mítico trazado de Spa-Francorchamps.