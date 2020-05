El lamento de Julieta Nair Calvo por el inesperado final de «Separadas»: «Me da pena cortar estas historias»

Compartir

Protagonizada por Julieta Nair Calvo, Marcela Kloosterboer, Celeste Cid, Mónica Antonópulos, Agustina Cherri, Gimena Accardi y Julieta Zylberberg, era la única ficción diaria que se emitía por televisión abierta. Sin embargo, la cuarentena total y obligatoria declarada el 20 de marzo para frenar el avance del coronavirus hizo que canales y productoras tuvieran que barajar y dar de nuevo.

Ante el parate en las grabaciones, la tira de Polka dejó el aire el jueves 19 de marzo, con la promesa de volver una vez controlada la pandemia. Sin embargo, en las últimas horas según pudo saber Teleshow, desde la productora le informaron al elenco la decisión de ponerle punto final a la ficción.

Hasta el momento, la única de las figuras femeninas que se refirió a la triste noticia fue Julieta Nair Calvo, Inés en la ficción, que a través de su cuenta de Twitter se lamentó: “A mi también me da mucha pena cortar esas historias tan lindas que estábamos construyendo para contar ( y sanar )”.

“Ésto es algo nuevo para el mundo que nos toma por sorpresa y nos tendremos que adaptar. De verdad siento mucho que no podamos seguir grabando, pero ya vendrán otras historias para contar y sentirnos juntos otra vez. Gracias de corazón a todos los que nos acompañaron y disfrutaron con nosotras. Para mi fue un placer construir a Inés con todo su pasado y que me hayan abierto sus corazones y contado sus historias”, agregó.

Para cerrar y antes de mandarle un beso y agradecer los “mensajes de amor” de sus seguidores, la actriz miró hacia adelante: “Ahora nos queda seguir acompañándonos, entre todos , para salir adelante. Si algo nos tiene que quedar de todo esto ,es la enseñanza de ser solidario y de apoyarnos entre todos. Somos uno. La de criticar y tirar mala onda no va más, quedó en lo que tenemos que dejar ir”.

Apenas comenzada la cuarentena, en una entrevista con Teleshow Julieta Zylberberg, una de las protagonistas, dijo: “Soy una ciudadana más de este mundo y estamos atravesando un momento muy difícil. Siento que nuestro presidente (Alberto Fernández) tomó una media espectacular, en un buen momento, cuando todavía, aparentemente, estamos a tiempo de frenar un poco esto”.

Es que hasta ese momento, el proyecto solo estaba “en pausa”, incluso desde Polka habían anunciado en las redes sociales: “Separadas entra en un intervalo. Vamos a extrañar al elenco, pero tenemos que entender que son tiempos difíciles y que ahora más que nunca tenemos que estar separados pero juntos”.

Incluso hasta hace unos días seguían al aire las promociones que mostraban a las actrices en el rol de sus personajes cumpliendo con la cuarentena, diciendo cuánto se extrañaban y que tenían ganas de volver a verse: “Esto es un embole”, dice Paula (Zylberberg) en la videollamada. “Yo estoy igual, comiendo todo el día”, asegura Martina (Cid). Luego, le preguntan a Romina (Cherri) cómo está la calle. “Bien, pero evidentemente hay gente que no entiende que no puede salir”, responde la agente de Policía. “¡Y metelos en cana, vos que podés!”, grita Paula.

“Chicas, no sean exageradas, al final es la casa de cada una, hay muchas cosas que hacer en la casa. Las quiero a ver ustedes con dos hijos adolescentes, están encerrados matando zombies”, agrega Clara (Antonópulos). “Qué pesada con los chicos, ya se les va a pasar”, responde Martina. Luego, todas dicen que se extrañan mucho y finaliza la comunicación.