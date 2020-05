El lapidario mensaje de Natalie Weber sobre la China Suárez: “Gracias a Dios yo no…”

Compartir

La polémica por la venta de productos estéticos de la empresa multinacional Nu Skin sigue sumando capítulos que cada vez se alejan más del tema que desató el escándalo, el supuesto sistema piramidal de sus ventas, pero que de todas formas involucra a famosas argentinas. Las protagonistas de esta nueva historia son Natalie Weber y Eugenia la China Suárez.

Primero, hay que hacer un breve repaso sobre lo acontecido los últimos días. “No quiero vender ninguna ‘maquinita’ para la cara. Gracias”, había manifestado la China, en un intento por desligarse de este tema. Sin embargo, Cinthia Fernández mostró en Twitter imágenes de la actriz realizando un tratamiento facial con un elemento de acero inoxidable, con propiedades refrigerantes. “No hay que tirar mala leche a los colegas porque todos estamos trabajando y (para) mucha gente que no es del medio también es su trabajo extra”, manifestó la panelista de Los Ángeles de la Mañana.

Minutos después, sin mencionarla, la China le respondió con unos contundentes mensajes: “No me rompan más las pelotas que estoy embarazada, sin filtro y con menos paciencia que nunca. Y las cosas que uso para la cara ni las vendo, ni recibo comisión, ni recluto gente. ¿Así o más claro?”

Ahora bien, Natalie Weber utilizó su cuenta en Instagram para promocionar las maquinitas estéticas, al igual que muchos otros famosos. Y en medio del escándalo con la China Suárez y Cinthia Fernández, un usuario le envió un mensaje directo y le dijo: “No le llegás ni ahí a la China Suárez”.

Lejos de cerrar los comentarios o de alejarse del escándalo, Natalie Weber le respondió al usuario con un contundente y lapidario mensaje contra la actriz. El chat le llegó a Rodrigo Lussich, quien lo expuso al aire en Intrusos.

“No cierro los comentarios, bebita. Gracias a Dios que no llego a la China. No me coj… marido ajeno ni rompo familias”, fue la escandalosa respuesta de Weber al seguidor que le escribió, junto a una serie de emojis, desatando una polémica personal con la actriz, quien todavía no se manifestó al respecto.

La China está pasando por un momento muy especial, al igual que todos los argentinos, por el encierro debido a la cuarentena obligatoria. Pero con el condimento especial de estar transitando su tercer embarazo. Madre de Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré, y de Magnolia, junto a Benjamín Vicuña, espera su segundo hijo con el chileno.

El sábado pasado, después de que Alberto Fernández anunciara una nueva extensión de la cuarentena hasta el 7 de junio, la actriz manifestó sus sensaciones a través de las redes sociales y dejó en claro que está ansiosa por volver a la vida que tenía antes de la pandemia.

“Queda mucho por delante, qué ganas de llorar”, escribió, junto a un meme. Y luego agregó: “Si alguien se mantiene positivo, ¿me cuenta cómo? Gracias”.

“Pienso en lo privilegiados que somos algunos en poder quedarnos en casa. Pienso en la gente vulnerable que se arriesga todos los días por un plato de comida, entonces me doy cuenta de que es hipócrita quejarme. Un mal día es un mal día, todo pasa..”, “tengo a mi familia sana. Mi papá en su casita y sano… Qué más se puede pedir para mantenerme positiva. Tengo trabajo y mi marido también, soy una privilegiada hoy en día”, “ya me acostumbré a estar en casa y le encontré el lado bueno o puede que me esté auto-convenciendo para no pegarme un tiro”, y “pensar en que pronto podremos estar con los que queremos y el saber que están bien”, fueron algunas de las decenas de respuestas que recibió la actriz ante la pregunta que había realizado.