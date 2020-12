El Leeds United no pudo sostener la ventaja y cayó ante el West Ham

Compartir

El Leeds United de Marcelo Bielsa no logra levantar cabeza ni encauzar su andar irregular en la Premier League. Hoy en el encuentro que abrió la fecha 12 del certamen inglés, los dirigidos por el Loco cayeron por 2-1 ante West Ham en Elland Road. El equipo local comenzó arriba en el marcador, pero no tuvo las herramientas para sostener el resultado favorable y se lo dieron vuelta.

El equipo de Bielsa abrió la cuenta ya a los cinco minutos del primer tiempo. El polaco Mateusz Klich se hizo cargo del penal, pero su displicente disparo se topó con la buena reacción de su compatriota, el arquero Lucasz Fabianski. Sin embargo, el VAR determino que el portero se había adelantado, razón por la cual se repitió la ejecución. Esta vez Klich no falló y marcó el 1-0 para los locales.

Sin embargo, el elenco Blanco iba a perder energía de a poco y el West Ham iba a lograr la igualdad. Sobre los 25′, a la salida de un córner, Toma Soucek conectó un cabezazo que ni el arquero ni la defensa lograron despejar y que tuvo destino de red.

La visita se hizo fuerte sobre el cierre del partido y consiguió el gol de la victoria a los 35 minutos del complemento con un tanto de cabeza del italiano Angelo Obinze Ogbonna. Los dirigidos por David Moyes contaron, incluso, con otras ocasiones para ampliar la cuenta y llegaron más enteros al final, pero no lograron marcar más tantos.

Los del Loco, que en las últimas horas fue ternado por la FIFA como candidato a ganar el premio a mejor entrenador del año, ganaron apenas uno de los últimos seis encuentros disputados en la liga británica (1-0 al Everton como visitante) y retrocedieron varios casilleros en la tabla. En su última excursión a Londres frente al Chelsea había arrancado arriba pero se fue derrotado 3-1. Esta caída ante el West Ham en la segunda consecutiva en las últimas dos jornadas.

Aunque los Blancos figuran en el puesto 14 de la Premier, no están cerca de la zona de descenso en cuanto a puntaje (le lleva 8 unidades de distancia a Burnley y West Bromwich, anteúltimos, y 13 al colista Sheffield United). De aquí al futuro, no pueden dejar pasar más oportunidades para sumar y ubicarse en los lugares de vanguardia apuntando a las copas internacionales.

Los Hammers volvieron a la senda triunfal. Antes de este partido ante el Leeds habían hilvanado tres triunfos de forma consecutiva hasta que llegó el tropiezo frente al Manchester United. Los dirigidos por David Moyes suman ahora 20 unidades y alcanzaron en la quinta colocación al Southampton.

Este adelanto fue el único encuentro válido por la duodécima jornada del fútbol inglés que tuvo lugar hoy. El Tottenham de José Mourinho, que el domingo visitará al Crystal Palace, y el Liverpool de Jürgen Klopp (otro de los que fue ternado para los The Best junto a su compatriota del Bayern Múnich Hans-Dieter Flick), que el mismo día visitará al Fulham, son los actuales líderes con 24 puntos.

