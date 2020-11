El Leicester goleó de visitante al Leeds de Marcelo Bielsa por la Premier League

Compartir

El Leeds United volvía a presentarse en una nueva jornada de la Premier League. Esta vez, el conjunto de Marcelo Bielsa no tenía una parada fácil ante el Leicester, que se hizo fuerte en su visita a Elland Road y goleó al equipo del Loco por 4-1. De esta manera, los Foxes se llevaron los tres puntos y quedaron como único escolta del líder Liverpool.

El cotejo no comenzó del todo bien para el local, que a los 2 minutos de juego ya perdía en el marcador por un error de su defensa. Tras gestar una jugada de peligro a favor, el dueño de casa sufrió un avance de su rival por la banda izquierda y pese a que todo parecía controlado por Robin Koch, el defensa se equivocó al dar un peligroso pase atrás hacia el arquero. Allí apareció Jamie Vardy, con su olfato de centrodelantero, para interceptar el balón y habilitar a Harvey Barnes, que puso el 1-0.

El conjunto dirigido por el rosarino de 65 años intentó imponer su juego asociado, pero la constante lluvia que azotaba al campo de juego le complicó el control de la pelota a sus jugadores. Por el otro lado, los Lobos eran más frontales y lanzaban todos los envíos a Vardy, que se mostró movedizo por todo el frente de ataque complicó a los centrales del local con sus intervenciones.

Las cosas no iban a mejorar para los de Yorkshire del Oeste. El Leicester conseguía lastimar en cada ataque generado ante un Leeds que parecía no entrar en ritmo de partido durante los primeros minutos. Fue así que la visita sacó provecho y volvió a sacudir la valla de Illan Meslier. A los 21 minutos, Vardy cabeceó dentro del área después de un centro desde la derecha y si bien el arquero consiguió contener el remate, el rebote le quedó a Youri Tielemans para que ponga el 2-0 en el resultado.

Sobre el final de la primera parte, el conjunto de Bielsa logró mejorar un poco su performance: no solo controló y cortó bien las embestidas de su adversario sino que consiguió crear algunas ocasiones de gol mediante centros hacia Patrick Bamford, pero al goleador le faltó un mejor control y efectividad.

Quizá el Loco, no muy conforme con lo hecho en el primer tiempo, motivó a sus dirigidos con una energética charla durante el entretiempo porque el dueño de casa salió al complemento decidido a mostrar otra cara. En apenas unos minutos, el Leeds acechó el arco de su contrario y en su segundo intento llegó al descuento gracias a un centro de Stuart Dallas que nadie alcanzó a desviar y terminó metiéndose por el segundo palo de Kasper Schmeichel para el 2-1.

El asedio del los Blancos fue constante sobre los primeros minutos y hasta pudo igualarlo gracias a un remate desde la puerta del área por parte de Pablo Hernández, pero el intento del español se estrelló contra el palo izquierdo de Schmeichel, que respiró tranquilo gracias al yerro de su adversario.

Cuando promediaba el segundo tiempo y el local parecía estar cerca del empate, a los 75 minutos apareció el oportunismo de Vardy para extender la ventaja a favor del Leicester. James Madison apareció solo por la derecha para definir de primera ante la salida de Meslier y pese a que la intención quedó corta, allí apareció el goleador de los Foxes para empujarla y poner el 3-1.

A un minuto del final, Klich le cometió una falta dentro del área a l ingresado James Maddison y, tras consultarlo con e VAR, el árbitro sancionó penal a favor del elenco visitante. El encargado de cambiar la pena máxima por gol fue Youri Tielemans, que anotó su doblete y el 4-1 final.

Con este resultado, el Leeds de Bielsa no pudo meterse dentro de los puestos de Champions League y quedó en la 12va ubicación de la tabla con 10 puntos. Por el otro lado, el Leicester llegó a 15 unidades y se ubica como el perseguidor más próximo del Liverpool (16).

