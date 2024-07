El listado de los 100 mejores deportistas del Siglo XXI: quién terminó primero y qué lugar ocupó Lionel Messi

Se conocieron los 100 deportistas más relevantes de los últimos tiempos y Michael Phelps, el nadador estadounidense, terminó como líder del ranking de los atleta más influyentes del siglo XXI según un informe difundido por ESPN.

Phelps, conocido por sus 28 medallas olímpicas (el más ganador de la historia en los Juegos Olímpicos), 23 de ellas de oro, terminó en la primera posición de la encuesta. En el segundo lugar terminó la ex tenista Serena Williams y Lionel Messi, que viene de levantar la Copa América con la selección argentina, se ubicó en la tercera posición siendo el único futbolista entre los primeros 10 del listado.

El ranking elaborado tras recibir unos 70 mil votos de colaboradores de ESPN incluye a figuras destacadas en deportes populares en Estados Unidos como el baloncesto, el béisbol y el fútbol americano. A continuación de Phelps, Williams y Messi, el que ocupó el 4° puesto fue LeBron James, mientras que el histórico mariscal de campo de la NFL Tom Brady fue quinto en la votación.

¿Quiénes fueron los deportistas que completaron el top 10? Roger Federer (6º), la gimnasta Simone Biles (7º), el golfista Tiger Woods (8º), el jamaiquino récord en los Juegos Olímpicos Usain Bolt (9º) y la leyenda de la NBA Kobe Bryant (10º).

En el caso de Phelps, su destacado rendimiento en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 es un hito en su carrera, donde consiguió ocho medallas de oro en una sola edición, un récord sin precedentes en la historia olímpica. Su capacidad para vencer obstáculos y establecer nuevos estándares de rendimiento es una característica muy valorada por los medios de comunicación y aficionados, señaló ESPN.

Serena Williams, con 23 títulos de Grand Slam, es la segunda en la lista. Entre sus logros más notables se incluye haber ganado el Abierto de Australia 2017 estando embarazada, siendo este uno de los episodios más sorprendentes de su carrera deportiva y del tenis femenina en toda su historia. Tras su regreso de la baja por maternidad, Williams disputó otras finales importantes, aunque no volvió a alzarse con un título.

Messi, destacado en el tercer puesto, tuvo una carrera llena de victorias con el Barcelona y Argentina, coronándose campeón en múltiples ligas y copas. Su triunfo en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 con la Albiceleste marcó un antes y un después, destacándose no solo por su habilidad en la cancha, sino también por la emoción que desató en todo el mundo. La leyenda brasileña Ronaldo elogió su impacto y trascendencia.

En la quinta posición se encuentra Tom Brady, cuyos récords y títulos en la NFL lo ubican como uno de los quarterbacks más exitosos de la historia. Brady se ha caracterizado por su constante búsqueda de la excelencia y ha sido una figura inspiradora tanto para sus compañeros como para los entrenadores.

Además de esto, hay que destacar que Novak Djokovic terminó por encima de Rafael Nadal en listado (11° contra 12°) y que Lewis Hamilton fue el mejor piloto de Fórmula 1 (19°) entre los nombre de los grandes atletas del Siglo XXI por encima de Michael Schumacher (29°).

El ranking de ESPN resalta no solo los logros deportivos de cada figura sino también su capacidad de influencia dentro y fuera de sus respectivas canchas y pistas. Cada uno ha dejado una marca significativa en su disciplina y en el deporte en general, consolidándose como referentes para futuras generaciones.