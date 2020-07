El llamativo comentario del exnovio de Cande Tinelli en una foto sexy de la it girl

Compartir

El futbolista Federico Giuliani no pudo evitar dejarle un mensaje meloso a la cantante, de quien se separó en plena cuarentena.

Luego de arrancar la cuarentena muy juntos y enamorados, Cande Tinelli y el futbolista Federico Giuliani pusieron punto final a su relación de manera sorpresiva.

La hija de Marcelo Tinelli fue quien confirmó la ruptura cuando alguien le consultó por Instagram si estaba en pareja y ella respondió: “De novia conmigo misma”.

Además, cuando le preguntaron qué pensaba sobre el amor, ella contestó: “Utilizo la frase de Chano: ‘Qué caros son los precios del amor’”.

Por eso, sorprendió mucho a sus seguidores un gesto de Federico en la cuenta de Cande, quien publicó una foto muy sexy, desnuda en la cama.

“Un poco de calor pa tanto frío”, escribió pícara la cantante en la red social junto a la postal en blanco y negro.

Giuliani no tardó en dejarle un mensaje hot ante su foto sexy: “El mismísimo fuego”, escribió el deportista. ¿La reacción de ella? Si bien no le respondió a su ex, sí le puso “me gusta” al comentario.