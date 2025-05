El llamativo mensaje de Luciana Salazar para festejar la elección del nuevo Papa

Después de mucha expectativa, este martes, el mundo conoció al nuevo Papa que sucederá a Francisco: León XIV. La noticia no solo fue festejada en Roma, sino que se extendió a diversos países. Una de las figuras argentinas que expresó su alegría fue Luciana Salazar, quien se manifestó en sus redes sociales con un particular mensaje y vinculó el nombramiento de Robert Prevost con su hija, Matilda.

Una vez que una densa columna de humo blanco salió de la chimenea sobre la Capilla Sixtina, indicando que los cardenales reunidos en cónclave habían a un nuevo Papa, el nuevo pontífice apareció en el balcón central de la Basílica de San Pedro. Se trataba de Prevost, que si bien nació en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, también tiene la nacionalidad peruana, que obtuvo en 2015 tras pasar gran parte de su vida religiosa en el país andino.

Así las cosas, luego de conocer estos datos, Salazar festejó. “Feliz por mi hija”, escribió la influencer en sus redes sociales junto a emojis de aplausos y una bandera de Estados Unidos y otra del Vaticano. Rápidamente, su publicación generó todo tipo de intercambio con sus seguidores. Como si fuera poco, minutos después Luciana compartió una particular imagen de Donald Trump donde el mandatario aparecía vestido con la indumentaria del Papa. Junto a esta imagen la modelo escribió: “Él ya lo sabía”.

El vínculo del que habla Salazar radica en que su hija, al igual que el nuevo Papa, nació en Estados Unidos. La pequeña Matilda llegó al mundo a mediados de diciembre de 2017 en Sarasota, Miami. La niña, que tuvo un peso de más de 4 kilos, nació a través de la subrogación de vientre.

Una vez que la pequeña nació, Salazar expresó su emoción en su cuenta de Instagram. “Esperando ese momento tan soñado. Tenerte en mis brazos, sentir el latido de tu corazoncito junto al mío. Si supieras Matilda lo que mami te desea. Algún día te contaré esta gran historia. En cuestión de días se hará realidad”, escribió luego la modelo. Para poder cumplir su sueño de ser madre, la modelo había recurrido a la subrogación de vientre ya que sufría de trombofilia, según contó su médico apenas se conoció la noticia.

Mientras tanto, al igual que Salazar, Trump también celebró el nombramiento de Prevost. “Es un honor que sea el primer Papa estadounidense”, dijo Trump, que espera poder verse próximamente con el ya denominado León XIV. “¡Será un momento muy significativo”, destacó en un mensaje en su cuenta de Truth Social.

En ese contexto, diferentes funcionarios del país norteamericano expresaron su alegría. Estados Unidos espera “profundizar” su relación de larga data con el Vaticano tras la elección este jueves de León XIV, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio.

“Este es un momento de profunda importancia para la Iglesia Católica, que ofrece renovada esperanza y continuidad en medio del Año Jubilar de 2025 a más de mil millones de fieles en todo el mundo. El papado conlleva una responsabilidad sagrada y solemne”, agregó el jefe de la diplomacia estadounidense.

Robert Prevost llegó a Perú por primera vez como joven misionero agustino y, desde el país andino, partió como obispo rumbo al Vaticano donde este jueves ha sido coronado como el primer papa estadounidense, que se hará llamar León XIV.

Prevost, de 69 años y que también tiene nacionalidad peruana, llega al trono de San Pedro con una inclinación pastoral, perspectiva global y capacidad para gobernar la curia vaticana.

Su reputación de moderado y de constructor de puentes será además crucial en un momento en que la Iglesia aparece muy dividida.