El llamativo mensaje de una joven neoyorquina a Adrián Suar: «Aprendía hablar español mirando tus novelas»

Desde sus inicios como actor y productor, Adrián Suar se ganó un lugar privilegiado en el mundo del espectáculo argentino. Sus telenovelas y proyectos televisivos marcaron generaciones y tejidos familiares completos. Sin embargo, ni la más ambiciosa de sus ficciones le habría permitido anticipar el insólito alcance que tendrían sus historias. En las últimas horas, una joven de Nueva York se convirtió en noticia tras revelar que aprendió a hablar español gracias a las novelas que Suar produjo y, en algunos casos, protagonizó.

El asombroso testimonio de Debbie se viralizó durante la emisión de Mujeres Argentinas (El Trece). Allí, la joven tomó la palabra desde el otro lado del hemisferio para confesar su fanatismo por Suar y el modo inesperado en que él influyó en su vida. “Yo me llamo Debbie. Usted no me conoce porque yo soy de Nueva York. Me nací y me crié toda la vida en Nueva York. Pero sí estuve en Argentina por un buen rato. Y no, no es que hablo el español gracias a la facultad, sino que se lo debo a sus novelas. Vi Solamente Vos por lo menos 50 veces. Sí, la tengo de memoria. Literalmente fue mi forma en aprender el español. Estaba Solamente Vos, Las Estrellas, Separadas. Extraño esas tiras largas…”

“Yo ya sé que salió su película Mazel Tov. Pero no es lo mismo. Esas novelas de 100 y pico de capítulos me faltan en mi vida. No sé en qué anda y seguramente tiene cosas más importantes que hacer en la vida. Pero espero que se acuerde de mí. Necesito drama. Por favor, haga algo. Estoy yendo cada mes a mi dentista y estoy una hora más después de mi cita conversando con la recepcionista, ¡me estoy volviendo loca! Así que por favor, haga algo!”, expresó Debbie, entre risas, anécdotas y la nostalgia de quien encuentra en la ficción una compañía cercana y constante.

La historia de Debbie no es una excepción aislada, sino un ejemplo del impacto trasnacional de las producciones de Suar. El productor, que durante años supo llenar las pantallas con ficciones como Solamente Vos, Las Estrellas y Separadas, encontró así una nueva dimensión para su legado. El público extranjero, ansioso de drama, historias largas y personajes entrañables, se convirtió en un nuevo termómetro para medir la vigencia del género.

Lo cierto es que, por estos días, las grandes telenovelas dejaron de ocupar el centro de la pantalla chica argentina. Pero Suar continúa ejerciendo su oficio detrás de cámaras, apostando por otros formatos. Su más reciente obra, Mazel Tov, representa un giro en su carrera y confirma su madurez artística. Esta película, la segunda experiencia del productor y actor como director, condensó lo que él define como “comedia emocional”. El propio Suar contó en abril, durante una entrevista con Infobae: “Yo quería hablar de los vínculos familiares. Buscaba una película que copiase la vida. Que nos identificase a todos. Que nos reúna en emociones comunes. Y encontré mi centro en las ceremonias, que siempre son hechos movilizantes: un nacimiento, un casamiento, un funeral, una distribución de herencia”.

El nombre mismo de la película encierra una porción de ese significado en clave autobiográfica. Mazel Tov —מזל טוב, “buena suerte” en hebreo, condensa años de historia y pertenencia dentro de la colectividad judía, aunque, como el propio Suar aclara, “esta puede ser la familia de cualquiera”. Para él, sumergirse en la vida de los hermanos Roitman fue también una manera de profundizar en una “madurez emocional” que la vida y el oficio le fueron puliendo con el tiempo.

En la película, la celebración, los conflictos y las reconciliaciones familiares se entrelazan para dar vida a aquello que el propio Suar llama “madurez introspectiva”. El vínculo con la terapia y el trabajo emocional también se cuelan en su relato: “La terapia tiene mucho que ver cuando se está dispuesto a entender y a avanzar. Alguna vez escuché algo que me gusta repetir: Todo depende de cuán acertado sea el diagnóstico respecto del proceso que se esté viviendo. Y yo me tomé en serio ese trabajo”.