El llanto de Alberto Cormillot al hablar de su hijo por venir: “Quiero llegar a los 105 para verlo recibido”

Tiene una vitalidad envidiable. Sin embargo, a pesar de llevar una vida sana que incluye una alimentación equilibrada y una estricta rutina de actividad física, Alberto Cormillot sabe que en su documento de identidad consta que tiene 82 años de edad. E, inevitablemente, esto hace que sienta algunos temores a la hora de pensar en Emilio, el bebé que espera para el mes de octubre junto a su actual esposa, la doctora Estefanía Pasquini.

Luego de anunciar el embarazo de la joven de 34 años, con quien se caso en diciembre de 2019, el nutricionista había confirmado que tenía pensado “vivir hasta los cien”. Sin embargo, invitado a Es por ahí, por América, este viernes no pudo contener el llanto al hablar de su temor de no poder acompañar a su hijo hasta verlo recibido. Cabe recordar que Cormillot ya es padre de René, de 55, y Adrián, de 47, fruto de su matrimonio anterior con Monika Arborgast, quien falleció en 2017, pero a ellos los tuvo cuando era un treintañero.

“Qué te imaginás de Emilio?”, le preguntó Guillermo Andino. Y el médico se sinceró. “Puedo imaginarme hasta sacarlo de la cuna y llevarlo encima. Y, después, he tenido alguna conversación con respecto a su posible educación. A los dos, tres o cuatro años, supongo que jugaré con él. ¡Pero ni sé cuáles son los juguetes actuales!”, comenzó diciendo. Entonces, el conductor le explicó que, tal como lo hace él con su hijo Ramón, podía llevarlo a su mundo y mostrarle lo que a él lo divertía en otra época.

Luego, Cormillot explicó que se conectaba más con el bebé cuando se movía en la panza, algo que a los seis meses de embarazo sucedía seguido. Y reconoció: “Lloro todo el tiempo”. “¿Qué te emociona de la llegada de Emilio?”, quiso saber Andino. Entonces, sin poder evitar que se le quebrara la voz, el médico explicó: “Por ahí, los temores a no poder…”. Y, ya embargado por el llanto, confesó: “¿Por qué quiero llegar a los 105? Para verlo recibido…”.

Después de que el conductor le asegurara que lo iba a logar, Cormillot se mostró optimista. ”Pongo mucha energía en todo lo que hago. Y todo lo que hago me lo tomo en serio. No serio yo, pero sí me lo tomo seriamente”, explicó el médico tratando de reponerse.

A mediados del mes de marzo, al anunciar la llegada de su tercer hijo en Cada Mañana, el programa de Radio Mitre de Marcelo Longobardi del que forma parte como columnista, Cormillot aseguró: “Esto no fue un accidente, fue algo buscado. Estamos muy felices… La intención era comunicarlo a los tres meses por una cuestión de prudencia, pero ayer Andino me preguntó inocentemente si había planes de ser padres y no podía decirle que no y la semana siguiente salir a decir que íbamos a ser padres. Eso lo levantaron los portales y decidimos contarlo en vivo…”.

Y luego, en una charla con Marcelo Bonelli para Arriba Argentinos, por ElTrece, el médico había asegurado: “Mi padre no se cuidó hasta los 65. Ahí empezó a cuidarse. Bajó un poco el asado, suspendió el cigarrillo. A los 75 le canalizaron la aorta, a los 85 le operaron la carótida. Y vivió hasta los 95 años tocando la guitarra, con novia y amigos. Si él vivió hasta los 95 haciendo todo mal durante muchos años, yo, que hago todo bien, salvo que tenga mala suerte, puedo vivir hasta los 100″.

