El llanto de Flor Vigna al hablar de Nico Occhiato: “El nuestro es como un amor de hermanos y siempre vamos a estar juntos”

La actriz se emocionó hasta las lágrimas al recordar la última charla que mantuvo con su ex. Aseguró que “él ha estado en momentos re importantes de su vida”.

Flor Vigna y Nicolás Occhiato se conocieron durante las grabaciones de Combate (El Nueve) a fines del 2014 cuando él se sumó al reality y ella era apenas una participante. Desde entonces no se separaron más y vivieron una apasionada historia de amor durante cinco años. A pesar de que el noviazgo se terminó más de un año, el amor entre ambos todavía está latente. Y este sábado invitada a PH, Podemos hablar (Telefe), la bicampeona del Bailando habló sobre lo que siente por su ex y cómo es la relación entre ambos hoy.

“Yo lo amo a Nico, pero de otra forma. La última borrachera que tuvimos juntos estuvo muy buena, porque en un momento dijimos: ‘¿Qué pasa acá?’, y llegamos a una conclusión muy linda. Yo le dije que lo amaba más allá del hombre, porque no es que nos calentamos, sino que me dan ganas de llamarlo para contarle un problema familiar, por ejemplo”, comenzó en su relato la actriz de la exitosa obra teatral Una semana nada más.

“Nacimos en un mismo programa y caminamos juntos durante mucho tiempo. Yo soy muy charlatana, pero Nico, que es más corto de palabras, me dijo algo que describe todo perfecto: ‘Entiendo lo que te pasa, porque yo soy Flor’, me explicó y le respondí que sí, que yo era Nico también”, describió a punto del llanto, que segundos después no pudo contener.

“Es como un amor de hermanos, nos hacemos muy bien. Pido perdón si alguna vez tengo otro novio, pero es un amor como infinito que en este momento no se da de otra forma. Fue hermoso ese encuentro que tuvimos hace un tiempo, en donde nos juntamos pero no estuvimos en una cama. Yo le dije: ‘Te amo y siempre te voy a amar’”, expresó la joven que mantiene un vinculo especial, según su relato, con su ex.

Además, dejo en claro que Occhiato siempre será parte de su historia. “Él ha estado en momentos re importantes y es una persona que marcó mi vida mucho, desde un lugar que trasciende los géneros”, agregó. “Un novio nuevo me tiene que amar con todo. Cuando llegue el momento de tener otra pareja, no va a ser con la misma emoción, pero siempre vamos a estar juntos”, aseguró

La realidad es que Nico y Flor nunca dejaron de mirarse con amor. De hecho, algunos aseguran que ella terminó abruptamente su relación con el coreógrafo Matías Napp, cuando éste descubrió que Vigna había tenido un encuentro con su ex. Algo que ellos, obviamente, desmintieron. Pero hubo más: en la final del Bailando 2019 se enfrentaron y ganó él. Mucho ayudó la presencia de su abuela Conce, que se robó el cariño de todos en las previas. Y sí, ese día, hubo un fuerte abrazo entre Vigna y Occhiato que demostró que el amor entre ellos será eterno.