El llanto de Nancy Pazos al recordar la muerte de su madre por coronavirus: “La contagié yo”

A mediados de agosto, Nancy Pazos contó que tanto ella como sus hijos, Teo, Nicanor y Tonio, habían contraído coronavirus. Y se mostró preocupada por su madre, Lidia, de 72 años, quien estaba viviendo en la misma casa con ellos. Pues bien, pocos días más tarde, la periodista anunció que la mujer, quien se había contagiado sin salir nunca a la calle desde el comienzo de la pandemia, había fallecido a raíz de la enfermedad. Y reconoció que había decidido que no recibiera plasma en su tratamiento, porque sabía que se trataba de un “bien escaso” y que ella ya no tenía esperanzas de vida.

En ese momento, Nancy trató de hacer gala de su entereza para afrontar la pérdida. Pero este sábado, invitada a PH, Podemos Hablar, por Telefe, no pudo contener las lágrimas cuando Andy Kusnetzoff pidió que pasaran al Punto de encuentro “los que lloraron durante la pandemia”. “Mamá murió de COVID, no puedo hablar”, dijo la periodista mientras un nudo le cerraba la garganta.

Y luego, haciendo un gran esfuerzo, explicó: “Es muy reciente, entonces duele. Y aparte se murió estando en casa y la contagié yo. Todo mal. Es una enfermedad muy culposa también. Por eso, está bueno que haya mucha responsabilidad. Mamá estaba viviendo en casa. Tenía demencia senil y hacía siete meses que estaba con nosotros. Y no pudimos evitarlo. Se murió en tres semanas”.

Nancy aseguró que a su madre se la veía muy bien antes de contraer la enfermedad. Y le recomendó a los televidentes que se cuidaran. “Porque realmente te sentís muy mal aunque hayas hecho todo lo posible. Es muy feo”, dijo mientras intentaba secarse las lágrimas que brotaban de sus ojos.

Después, la periodista trató de dar un mensaje de concientización sobre el coronavirus. “Últimamente, está todo el mundo como perdiéndole el miedo. Y no está bueno, porque la verdad que la gente se muere. Ahora estamos bajando el nivel de pandemia, pero estamos en el pico de muertos. Y casi como que no nos damos cuenta”, explicó.

Y agregó: “El COVID no está más en la tapa de los diarios. Porque, además, ahora está siendo fuerte la pandemia en el interior. Y acá estamos todos subidos a la ola de que se abran todos los comercios y que sintamos que no pasa nada. Pero no, es algo realmente fuerte desde todo punto de vista”.

