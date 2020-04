El llanto del doctor Daniel López Rosetti cuando Rodolfo Barili le hizo una pregunta sobre el coronavirus

Compartir

Telefe emitió Juntos podemos lograrlo, una cobertura especial sobre el coronavirus con la conducción del doctor Daniel López Rosetti junto a todo el equipo de Noticias. El médico tuvo un consultorio abierto para responder diversas dudas sobre el avance de la pandemia y esta nueva etapa de la cuarentena.

Rodolfo Barili, Cristina Pérez, Germán Paoloski, Milva Castellini, Adrián Puente, Érica Fontana, Nacho Girón, Guillermo Panizza y Mariano García participaron desde sus hogares y realizaron diferentes consultas para brindar la información clave de la salud de todos los argentinos.

Durante el ciclo se vivió un momento muy emotivo cuando López Rosetti se quebró al aire ante una pregunta de Barili relacionada a la distancia social: “Ayer charlábamos con Cristina al aire sobre un casamiento en el que los novios se besan con barbijo porque está prohibido sacárselo. Entonces pensé en Navidad. Y dije: ¿Tendremos mucho tiempo así o imaginas que en algún momento todas estas medidas que hoy son dolorosas empezaremos a aflojarlas? ¿Cómo imaginás la vida?”.

“Es una linda pregunta que no está en los libros, me estás haciendo llorar. No está en los libros y no sé qué decirte…”, le contestó entre lágrimas el doctor. Los conductores de Telefe Noticias se quedaron sorprendidos por la reacción de su compañero en el estudio.

“Espero que sea linda. Yo creo que va a ser muy linda y creo que esto va a pasar. Creo que vamos a tener una linda Navidad. Al virus le ganamos seguro desde el primer día, pero lo que importa es el costo de ese triunfo, ya que este será más bajo si se mueve bien la pelota”, aseguró López Rosetti.

“Vengo al noti, desde la cuarentena que no vengo. No hay maquillaje, están todos separados, tenés que caminar por acá y por allá. Estamos todos con barbijo, yo soy el único que no tengo. Entrás al canal y te toman la temperatura, te lavás las manos, es obligatorio y correcto, te ponés alcohol en gel y te dicen el camino que tenés que hacer. Soy médico y conozco, pero ahí tomás conciencia de lo que estamos viviendo. Vamos a llegar bien a Navidad», finalizó.

La semana pasada, Rodolfo Barili fue noticia por haberse enfurecido al aire en Telefe Noticias cuando estaban mostrando el caso de una modelo que violó el aislamiento cuando se metió adentro del baúl de un taxi para visitar a un hombre. La joven de Avellaneda grabó todo el episodio y lo compartió en las redes sociales.

El periodista no pudo contener su enojo y aseguró mirando a cámara: “¡Qué estúpida, por Dios!”. Luego, agregó: “Perdón, pero hay que ser estúpida. La policía, que tiene que estar cuidándonos a todos, te tiene que llevar a tu casa… Vos haciéndote la tarada y trasmitiendo por Internet. Te creés una viva bárbara. Te quedó una causa penal”.

“Ojalá pagues por eso. Porque los médicos, los policías, los enfermeros están en la primera linea enfrentando el virus. Creerse, en este momento, que haciendo eso uno es vivo… La verdad, me das pena. De onda te lo digo”, finalizó el conductor.