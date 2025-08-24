El look especial de la China Suárez para visitar una mezquita en Estambul

La jornada dominical de la China Suárez en Estambul se viralizó en las redes sociales tras la publicación de imágenes que la muestran recorriendo la mezquita Çamlıca, uno de los templos más emblemáticos de la ciudad. Las fotos, compartidas a través de su cuenta de Instagram, llamaron la atención de miles de seguidores y generaron una ola de comentarios en su publicación.

Durante su estadía en Turquía, ciudad a la que se mudó junto a su pareja Mauro Icardi, la actriz se dedica a mostrar habitualmente detalles de su vida cotidiana en el país. Este domingo, optó por explorar algunos de los rincones más destacados de la ciudad más importante de la nación, poniéndole especial énfasis en la mezquita Çamlıca, considerada la más grande de Asia y una de las más importantes de la zona.

Las imágenes publicadas dejan ver tanto la magnitud arquitectónica del lugar como la impresión que causó en la actriz, que se mostró emocionada por la experiencia.

El respeto por las normas del templo se evidenció en la elección de su atuendo. Para ingresar a la mezquita, lució un vestido con estampado en tonos verdes, diseñado por Natalia Antolín, acompañado de un velo blanco que cubría su cabello, tal como exige la tradición islámica para las mujeres visitantes. Completó su atuendo con zapatillas negras de plataforma. Las fotos la muestran posando tanto en el patio como en el interior del templo, donde adoptó una actitud más reservada y contemplativa. Además, eligió acompañar las imágenes con un emoji de corazón, gesto que evidenció su satisfacción por la vivencia.

La repercusión en redes sociales fue inmediata. El posteo superó los 150 mil likes en pocas horas y recibió una avalancha de comentarios. Entre las reacciones más destacadas se encuentra la de Icardi, quien escribió “Hermosa” en la sección de comentarios. Otros usuarios sumaron mensajes como “Sos extremadamente hermosa y eso le duele a muchas”, “hermosa Chini”, “qué diosa”, “bella si las hay”, “qué lindo ese vestido, te queda muy bello” y “sin palabras, una reina”. La publicación también incluyó videos en los que la ex Casi Ángeles enfocó uno de los minaretes de la mezquita durante el llamado al rezo musulmán y se la vio recorriendo el interior del templo junto a otros turistas, deteniéndose para admirar la magnitud de la estructura.

Posteriormente, tras su paso por la mezquita, se dirigió a un mercado de antigüedades, donde fotografió diversos objetos artesanales y artísticos, como tazas y teteras de porcelana, cubiertos de plata, campanas, platos y lámparas.

El itinerario de la China en Estambul no se limitó a la visita religiosa y cultural. Más temprano, la actriz compartió imágenes de un hotel lujoso, con vistas privilegiadas al Bósforo. Allí, jugó a elegir y probar algunos de los postres más exquisitos que ofrece la pastelería turca: éclairs de variados colores y rellenos, tortas con crema y chocolate, frutos frescos y golosinas de todo tipo. El broche lo puso una espectacular cascada de chocolate: frutas, macarons y hasta algunos dulces típicos, a disposición para sumergir en el baño de cacao, completando una postal de placer gastronómico.

Durante la noche anterior, se animó a compartir uno de sus mayores disfrutes: la degustación de postres y delicias de alto nivel. Todo arrancó con ella dedicándose un baño de inmersión y una sesión de mascarilla facial, de esas que terminan con una selfie relajada y la cara cubierta de blanco.