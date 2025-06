El lugar donde estuvieron cautivos los mecánicos hallados calcinados en Guernica

La escena inicial del caso fue una camioneta envuelta en llamas en un terreno baldío de la zona sur del Conurbano, en pleno fervor por el Mundial de Qatar. Un vecino que pasaba por el cruce de la avenida Néstor Kirchner y la ex Ruta 16, en la zona de Guernica, dio aviso a los bomberos. El incendio ya había hecho lo suyo. El vehículo, una Citröen Berlingo robada semanas antes en Villa Luzuriaga, se encontraba totalmente calcinado. Lo que nadie esperaba encontrar eran dos cuerpos irreconocibles en el asiento trasero.

Ese 12 de diciembre de 2022 fue el final brutal de una desaparición que había comenzado dos días antes. Silvio Vitullo (40) y Diego Segura (30), amigos y socios en un taller mecánico de Longchamps, habían sido vistos por última vez el 10.

Sus familias se preocuparon cuando no volvieron a casa y radicaron la denuncia. Aportaron sus descripciones y detalles de sus vidas. Diego tenía cuatro hijos y un tatuaje de la cara de Messi. Silvio llevaba un anillo de acero inoxidable que el fuego no logró destruir. Fue ese anillo lo que permitió a su esposa identificarlo.

Las muertes no encajaban con un robo común. Los dos cadáveres presentaban signos que apuntaban a un homicidio por encargo, sin pistas claras al principio. Hasta que poco a poco la investigación, a cargo de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la Policía Bonaerense, la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y la Gendarmería Nacional, reveló que detrás del doble crimen había una organización narco.

En los últimos días, un operativo conjunto entre las mencionadas fuerzas desembocó en la detención de cinco sospechosos: Brian Gabriel Masclef (30), Facundo Ismael Roldán (30), Walter Andrés Pelozo (33), Andrés Damián Martínez (49) y Gonzalo Lionel López (34).

Todos fueron señalados como miembros activos o colaboradores de una banda narco rosarina dirigida desde el penal de Ezeiza por Fabián Gustavo Pelozo, alias “Calavera”. Y todos, según la investigación, tuvieron un rol directo en la ejecución de los asesinatos o su encubrimiento.

La banda de Pelozo habría sido la que incendió el utilitario en el que fueron hallados los cadáveres de Segura y Vitullo, a quienes se cree que prendieron fuego cuando aún estaban con vida, según la autopsia realizada. Antes de ser asesinadas, las víctimas además estuvieron cautivas en un domicilio de Monte Grande.

El doble homicidio, de acuerdo a la causa, habría sido la respuesta de la organización al robo de una camioneta SW4 que estaba estacionada en las afueras del complejo penitenciario de Ezeiza a finales de noviembre de 2022. Dicho vehículo pertenecía a “Calavera” –un hombre de estrechos vínculos con el capo narco Esteban Lindor Alvarado– y estaba cargado de droga, dinero en efectivo –se desconoce el monto con precisión– y lingotes de oro.

Según fuentes policiales, Masclef fue quien cedió su casa en Monte Grande para mantener cautivas a las víctimas antes de su asesinato. El lugar, que se muestra en los videos que encabezan esta nota, fue inspeccionado por la División Casos Especiales de la Policía Científica bonaerense, que recolectó pruebas periciales y planimétricas para reconstruir lo ocurrido.

A Roldán se lo ubica entre quienes participaron materialmente en la ejecución de las víctimas y en tareas de vigilancia y apoyo logístico. Cuenta con antecedentes vinculados al narcotráfico en la zona norte de Santa Fe. Mismo rol tuvo López, de acuerdo con los reportes policiales.

Los otros dos arrestados -Pelozo, hermano del líder narco, y Martínez- están acusados de encubrimiento agravado. Según consta en el expediente, habrían colaborado para deshacerse del Volkswagen Gol Trend usado para hacer el seguimiento a las víctimas. El vehículo fue vendido en una concesionaria rosarina seis días después del hecho, en un intento de borrar rastros.

Las capturas se concretaron tras siete allanamientos simultáneos realizados en Monte Grande, Roldán, Granadero Baigorria y Rosario. En los procedimientos, además, se incautaron dos vehículos, cinco celulares y dinero en efectivo.

Las víctimas: Diego Segura y Silvio Vitullo Fragmento del video donde muestran el lugar donde estaban las víctimas.