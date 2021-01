El lujoso regalo que Vladimir Putin le obsequió a Ojeda cuando era la novia de Diego Maradona

Compartir

A lo largo de su carrera como futbolista -y aun después de haber colgado los botines, aunque siempre se negara a definirse como un ex jugador- Diego Maradona fue recibido y agasajado por mandatarios y personalidades de todo el mundo, pese a las diferencias políticas que pudieran existir.

Así fue como, por caso, en los 80 fue recibido por el papa Juan Pablo II en el Vaticano. Lo hizo acompañado por Claudia Villafañe, por entonces su pareja, además de su hija Dalma y su mamá, Doña Tota. El rosario que le obsequió el Sumo Pontífice escondería una polémica. “Este es especial”, le habría anunciado Juan Pablo II al entregárselo, aun cuando parecía similar a los que ya les había dado a Claudia, Dalma y Doña Tota. “Pero, ¿qué tiene de diferente?”, se extrañó El 10. “Es que este fue bendecido”. “Ah… ¡¿y los otros no?!”, fue la respuesta de Maradona, de acuerdo a lo que reveló años después al recordar aquel momento.

Años más tarde otra vivencia similar de Diego sale a la luz. Con diferentes protagonistas: Verónica Ojeda en lugar de Claudia Villafañe, y Vladímir Putin en vez del Papa. También el regalo ofrece características disímiles: se trata de un objeto profano, en las antípodas de aquel presente religioso.

La revelación corrió por cuenta del abogado Mario Baudry, actual pareja de Ojeda y defensor de los intereses de su hijo, Dieguito Fernando Maradona. Sucedió que el letrado concedía un móvil con el programa LAM para acercar novedades sobre la herencia del astro -quien murió el último 25 de noviembre- cuando la panelista Barby Franco quiso confirmar una información.

“Tengo entendido que el presidente Putin le regaló un árbol de oro y diamantes a Maradona. ¿Lo pudieron encontrar?”, consultó la pareja del abogado Fernando Burlando. “No, eso se lo regaló a Verónica”, aclaró Baudry. “¡¿Y dónde lo tiene?!”, quiso saber el conductor, Ángel de Brito. “Lo tiene guardado”, fue la respuesta. No hay mayores precisiones sobre cuándo fue entregado: “Hace muchos años”. No obstante, hizo un par de aclaraciones: “¿Si el árbol es de tamaño real? No, no. Es muy chiquito. Es un presente, algo muy chico”, advirtió el letrado, aclarando que es muy común que, por protocolo, la pareja de una persona agasajada por un mandatario reciba un obsequio.

“Diego ha demostrado ser uno de los nuestros”, declaró Putin durante el Mundial de Rusia 2018, al cual Maradona asistió como espectador. Ferviente admirador suyo, el presidente ruso le otorgó -de manera unilateral- la ciudadanía de su país. También lo recibió en el Palacio del Kremlin.

