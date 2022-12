El lunes, se lanzó en la provincia de Formosa el Programa Nacional «Fierritas»

Es una estrategia destinada a la prevención de la anemia infantil, basada en la administración de un complemento nutricional, de elaboración nacional.

El lunes 28 de noviembre, la provincia de Formosa fue sede del lanzamiento del Programa Nacional “Fierritas”, una estrategia que se enmarca en la llamada Ley de los 1.000 días y que apunta a la prevención de la anemia infantil por deficiencia nutricional de hierro, con la entrega gratuita y la administración de un complemento nutricional, de producción nacional, a los niños de entre 6 y 24 meses de vida.

El acto se llevó a cabo en el hospital Odontológico de Complejidad Integrada y contó con la presencia de la directora de Salud Perinatal y Niñez del Ministerio de Salud de la Nación, doctora Juliana Finkelstein. Estuvo encabezado por el subsecretario de Coordinación y Control del Ministerio de Desarrollo Humano, doctor Edgar Crocci, subsecretarios, subsecretarias, directores y directoras del nivel central, de los centros de salud y hospitales, jefes y jefas de programas.

Durante las palabras de bienvenida, el doctor Edgar Crocci, agradeció a la funcionaria de nacional, por su presencia en la provincia y porque “por haber elegido realizar el lanzamiento del programa en Formosa”.

Aseguró que es “una gran alegría y ahora, va ser nuestro trabajo sacarle provecho, porque como equipo de salud, tenemos el compromiso y la obligación de cuidar a nuestros niños y niñas para darles lo mejor”.

Continuó expresando que “confío plenamente en lo que va ocurrir, porque quienes están aquí presentes y los que trabajan en los efectores de la capital y del interior, trabajan con mucho amor y eso es, precisamente, lo que nos transmite nuestro gobernador Gildo Insfrán”.

Más adelante, afirmó que “será muy productivo, porque sé que estarán pendiente de llevarlo adelante lo mejor posible y para que el éxito sea un niño sin anemia y con un buen crecimiento”. Destacando que “si hay una provincia que se caracteriza por cuidar la salud de sus niñas, niños y adolescentes, es Formosa”.

Por último, reiteró el pedido al equipo de salud, de aplicar esta nueva estrategia “con la mayor dedicación, esfuerzo y todo el amor que siempre ponen para hacer su trabajo día a día”. Porque “como suele decir el primer mandatario, si los niños son felices, serán buenas personas y es lo que necesitamos para que nuestra provincia continúe pujante y así, seguir ayudando a la Argentina a ser un país mejor”.

Ley 1000 días

Por su parte, la directora nacional Juliana Finkelstein, puso de relieve que “siempre me recibieron con los brazos abiertos, aquí en Formosa”, añadiendo que “venimos con el objetivo de reforzar todo el trabajo que ustedes vienen realizando, brindando mejor calidad y atención, en cuanto al esta ley, que abarca el primer momento de la gestación hasta los 3 años de vida del niño o niña”.

Sobre la ley recordó que fue sancionada “por unanimidad, en consenso de todos los legisladores de los diferentes partidos políticos de todas las provincias”. Remarcando que “habla del compromiso que tiene el Estado en todos sus niveles, nacional, provincial y municipal, mediante cada uno de sus organismos, utilizando todos sus recursos para cuidar de los niños que nacen en nuestro país”.

Asimismo, puso en relieve que “establece una responsabilidad que las provincias asumieron con compromiso y Formosa, es una de las 16 que manifestó su intención de trabajar fuerte para su cumplimiento”.

Problema de salud mundial

En ese marco, destacó que “Fierritas” es una estrategia “que viene a dar respuesta a una necesidad que habíamos identificado en nuestro país”, teniendo en cuenta que la anemia es la malnutrición más frecuente en el mundo entero.

Este flagelo afecta a casi el 40% de la población menor de cinco años en el mundo y si bien, «para nosotros en esa porción de población, la frecuencia es menor del 16%», es decir, en los bebés de seis a 24 meses, «sí tiene mayor trascendencia porque afecta al 34%». Esto representa que uno de cada tres niños tiene anemia en el país.

La especialista informó que, Fierritas es un medicamento de producción nacional, compuesto por: hierro microencapsulado, zinc y vitamina A. Está coordinado y supervisado por organismos estatales, como ser el Ministerio de Salud de la Nación, la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) y la Productora Farmaceútica Rionegrina (PROFARSE) y su elaboración cuenta con el aval de entidades científicas nacionales y internacionales.

Población, administración y beneficios

Está indicado para los niños y las niñas de entre 6 y 24 meses “que no tengan buena adherencia al sulfato ferroso, que no reciben alimentación por leche de fórmula y que tiene cobertura exclusiva en el sistema público de salud”.

Sobre los beneficios, indicó que “no tiene olor ni sabor, por lo que tiene una importante aceptación en el niño o niña. No mancha la ropa. Es muy fácil de administrar porque se hace con la comida, por lo tanto, no requiere cambio de hábitos ni de alimentación. Tiene una dosificación muy sencilla porque es en monodosis y se da de manera cíclica, es decir que se da durante dos meses y luego se descansa cuatro, repitiéndose en tres ciclos”.

Expectativa

La funcionaria afirmó que la anemia está asociada a serias consecuencias en la salud, por ejemplo, la prematurez, el bajo peso, un mayor desarrollo de infecciones, ritmo lento de crecimiento, disminución de las capacidades cognitivas y otros tantos problemas.

En relación a ello, mencionó que en la Argentina se llevan a cabo múltiples y numerosas estrategias para disminuir la prevalencia de la anemia, como este programa.

Al finalizar, expresó que “esperamos que, cuando volvamos a medir la anemia en nuestra población objetivo, hayamos mejorado esos valores”.