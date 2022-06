El lunes se presentan los Juegos Nacionales Evita 2022

Compartir

Luego de dos años de parate obligado, vuelven los Juegos Deportivos y Culturales Evita a Formosa. El próximo lunes a las 18 se hará el lanzamiento en el estadio Centenario. Será el regreso del mayor programa deportivo social que tiene el país y que en Formosa beneficia a más de 90.000 personas, entre jóvenes y personas mayores.

El lunes se realizará el acto de lanzamiento pero apenas es el inicio para estos Juegos que van a generar atención hasta fines de octubre cuando se cumplan cada una de las instancias nacionales. En el medio de todo ese recorrido, es costumbre que Formosa se mueva en cada rincón de su territorio para que sus jóvenes y personas mayores intervengan en cada uno de los deportes.

En el año 2019 fue la última edición de los Evita que tienen como gran premio la instancia Nacional en Mar del Plata. Fueron dos años sin la propuesta por la pandemia de COVID-19 y en este 2022 es posible reactivar el programa y así se hace en Formosa con la determinación del Gobierno de la Provincia que desde la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria apuesta una vez más a los Evita.

Para este lanzamiento del lunes en el Centenario, la consigna de la Secretaría de Deportes es que se vuelva con fiesta y es así que idearon un inicio con ese tono, tal como la situación lo merece por estos dos años sin haber tenido chances de vivir los Juegos Evita.

Hay novedades en relación a la competencia, cuyos detalles serán anunciados ese lunes. Una que hay que tener presente es que para las categorías juveniles pueden participar desde los 10 años hasta los 18. Van a estar divididos en cinco: Sub 14 -10, 11, 12, 13 y 14 años-, Sub 15 -13, 14 y 15 años-, Sub 16 -15 y 16 años-, Sub 17 -16 y 17 años- y sub 18 -17 y 18 años-.

Los participantes podrán representar a clubes, ONGs, organizaciones comunales, municipales, establecimientos educativos de gestión pública o privada, escuelas deportivas, gremios, etc. Aquellos que no pertenezcan a una institución también podrán hacerlo únicamente acompañados de un adulto -mayor de 21 años-.

Los juveniles competirán en acuatlón, escalada, judo, rugby, ajedrez, esgrima, karate, skate, atletismo, fútbol 11, levantamiento olímpico, taekwondo, bádminton, fútbol 7, lucha grecorromana, tenis, básquet 3 vs 3, futsal, lucha libre, tenis de mesa, básquet 5 vs 5, gimnasia artística, natación, tiro, boxeo, gimnasia rítmica, natación artística, tiro con arco, canotaje, gimnasia trampolín, optimist, vóley, cestoball, handball, patín artístico, vóley de playa, ciclismo, handball de playa, patín carrera, windsurf, ciclismo de montaña, hockey, pelota paleta.

En el área de Discapacidad, las disciplinas son: atletismo, natación, badminton, power lifting, básquet 3×3, taekwondo, boccia, tenis, fútbol 3, tenis de mesa, goalball, vóley sentado.

Mientras que para las personas mayores de 60 años, las propuestas son ajedrez, orientación, padel, sapo, tejo, tenis de mesa, truco y newcom –vóley adaptado.

