El Macedo Martínez recordó la Gesta de Mayo con actos virtuales

En el marco de la unidad curricular Gestión Organizativa y Administrativa de la Educación Secundaria, estudiantes del cuarto año del Profesorado de Educación Secundaria en Matemática organizaron, planificaron, realizaron y editaron un video conmemorativo acorde a los tiempos que se viven en esta época de aislamiento social, preventivo y obligatorio. De igual modo, alumnos del cuarto año del Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura prepararon un homenaje similar a partir de una iniciativa de la unidad curricular “Gestión Organizativa y Administrativa”.

Desde el equipo de conducción se valoró el esfuerzo realizado por los alumnos, con apoyo de la docente titular de ambas cátedras, Yolanda Ojeda y acompañamiento de las familias, haciendo extensivo su agradecimiento a las siguientes artistas: Mariana Cayón (Vientos. Himno Nacional Argentino), Fernando Velardes (Violín. Himno Nacional Argentino), Roger Maza (cantautor zamba “Primera Junta”) y René Gómez (violín chacarera “Viva el Chaco, Señores”).

En ese sentido, la rectora Marta Silva resaltó “ambas celebraciones se producen en un contexto particular, que nos llevan a reflexionar más que nunca sobre los ideales libertarios de Mayo y a poner en valor la conformación del primer gobierno patrio que motorizó el Congreso independentista de 1816”.

“A nivel académico, nos hemos adaptado a nuevas metodologías para el proceso de enseñanza-aprendizaje, utilizando innovadores recursos no sólo para enseñar, sino para no dejar pasar por alta una fecha tan significativa como la del 25 de mayo, justamente cuando estamos celebrando 210 años de la épica Revolución de Mayo. Ha sido un día patrio distinto, pero vivido como siempre con profunda emoción e inmenso orgullo argentino”, puntualizó.