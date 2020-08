El “mal estacionamiento” es la infracción más común desde que se flexibilizó la circulación

Compartir

La jueza del Juzgado de Faltas Municipal, Dra. Sandra Smith, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que tras mayor flexibilización de la cuarentena, la infracción más común cometida en la ciudad es por mal estacionamiento, a diferencia de cuando empezó el aislamiento donde la falta más recurrente era del sector comercial por no respetar el horario de atención al público.

“En los juzgados de Faltas el trabajo es normal y habitual, se ha llegado otra vez a la normalidad del funcionamiento de todo el sistema municipal de faltas y vemos que siguen ingresando todas las actas por controles de Bromatología, de Tránsito, de Obras Públicas debido a que se reanudaron en este sentido casi en su totalidad las inspecciones en la materia”, explicó.

Contó en ese marco que “al inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio las faltas más comunes en materia de Bromatología fueron porque algunos locales ejercían actividades que no estaban permitidas durante ese momento y también por la extensión en el horario de atención, todos sabemos que el límite de atención es hasta las 20 horas a partir del cual el negocio debe estar cerrado y no se permite una atención al público a excepción de los servicios esenciales que se desarrollan por la metodología del delivery. Una vez que fue retomándose, se fue flexibilizando la circulación, los controles en materia de tránsito empezaron a aumentar y una de las infracciones que vemos comunes es por el mal estacionamiento, seguimos con la conducta de estacionar en lugares con franja amarilla invadiendo las rampas de acceso, estacionando muy sobre la esquina y la más común es el estacionamiento sobre los parterres que está prohibido, eso es pasible de una multa económica cuando son inspeccionados por las áreas municipales competentes en este tema”.

Asimismo recordó que “desde junio tenemos una nueva ordenanza que modificó todo el sistema de la administración de faltas municipal, una de las reformas fue la ampliación de la bonificación por pago voluntario que se elevó al 50%, eso quiere decir que aquella persona que tenga un acta de infracción y que ella misma reconozca la comisión de esa infracción, ya que siempre garantizamos el ejercicio de derecho de defensa, puede ofrecer pago voluntario con una quita del 50%. Se presenta ante la Dirección de Tránsito o ante el Juzgado de Faltas y se le hace la liquidación con la bonificación en el 50% del valor de la multa”.

“A lo largo de este tiempo vimos un cambio en el hábito o en la conducta de muchas personas, al recibir el acta de infracción en su gran mayoría vienen a consultar y ofrecen este pago voluntario porque ven la posibilidad de una reducción importante en el valor de la multa. El Juzgado sanciona en litros de nafta y el valor equivalente en pesos siempre refiere al valor del combustible, en la medida que va aumentando de precio, la multa va aumentando de valor pero no porque se modifique la unidad de referencia sino porque hay un aumento en el precio del combustible y esto hace que las personas reconociendo la infracción ofrezcan ese pago voluntario”, destacó.

“Siempre el valor de la multa es al valor del combustible al día de pago sobre todo por cruzar semáforos en rojo, no tener la licencia de conducir, circular en contramano, todas estas son faltas graves a la luz de la ley de tránsito y por la gravedad y lo que implica en la circulación son multas bastantes altas en relación al valor económico”, explicó.

“La atención en el juzgado se realiza respetando los protocolos de distanciamiento y sanitarios que imponen desde la nación como la provincia y desde el municipio por lo tanto hace que se demore en la atención y pedimos las disculpas del caso, pero es entendible, la gente debe entender que esta demora implica el cumplimiento de estos protocolos de prevención que están fijados por la época de la pandemia”, finalizó.