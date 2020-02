El Manchester City dio vuelta el partido y le ganó al Real Madrid en la ida de los octavos de la Champions

Compartir

Linkedin Print

En uno de los duelos entre dos pesos pesados de Europa que tienen los octavos de final de la UEFA Champions League, el Manchester City de Guardiola se impuso 2 a 1 ante el Real Madrid de Zidane y cosechó un resultado sensacional de cara a la revancha en Inglaterra el 17 de marzo.

La primera parte se destacó por el duelo táctico de ambos entrenadores. El francés sorprendió al poner a Vinicius Jr. de arranque y la razón se evidenció en los primeros minutos, cuando el brasileño persiguió a Kyle Walker como si fuese un defensor lateral. Además, le funcionó para presionar arriba en la salida.

Por su parte, al visitante se le complicó a la hora de marcar en los inicios de jugada del Madrid, que con Casemiro encontró un conductor perfecto en el medio. Además, sufrió la baja de Aymeric por lesión en a la media hora de juego y en su lugar ingresó Fernandinho.

Gabriel Jesus tuvo una clara para el cuadro británico cuando en un contra golpe llegó por derecha, enganchó en el áea para hacer pasar de largo su marca, pero su remate se encontró con Courtois. El arquero belga fue protagonista sobre el final de otra jugada de peligro, pero en este caso por un error. En un tiro de esquina el ex Chelsea dejó corto un rechace que cayó en los pies del brasileño, quien remató al palo más lejano, sin embargo su tiro esta vez dio con Sergio Ramos, quien junto con Casemiro pudieron despejarlo.

La más clara para el Real Madrid fue cerca de los 29 minutos cuando Karim Benzema, de buen partido, cabeceó en el área chica de pique al suelo y Ederson se lució para ahogarle el grito de gol.

En el complemento llegaron las emociones. El que abrió el marcador fue el equipo de Zidane tras una gran jugada por izquierda de Vinicius Jr. que al juntar dos marcas en el área lanzó al medio para que Isco quede mano a mano y defina cruzado para el 1 a 0.

Tras el tanto, el local se replegó y dejó crecer al City, pero el quiebre se dio con los cambios. Zidane sacó a Vinicius Jr en reemplazo de Gareth Bale, mientras que Guardiola mandó a la cancha a Sterling en lugar de Bernardo Silva y el inglés cambió el partido.

A los 32 del complemento, De Bruyne lanzó el centro al segundo palo para que Gabriel Jesus de cabeza grite el empate. Cinco minutos más tarde, el punta inglés escapó por izquierda y en el área fue derribado por Carvajal. El italiano Daniele Orsato no dudó y pitó penal. El encargado de ejecutarlo fue De Bruyne, quien cruzó el disparo y celebró el 2 a 1.

Si algo le faltaba al Real Madrid era la expulsión de Sergio Ramos, cuando quedaban ocho minutos para el final. El español derribó afuera del área a Sterling, figura del partido, cuando éste se escapaba mano a mano y vio la tarjeta roja.

De esta manera, el encuentro finalizó 2 a 1 con ventaja para el Manchester City que llega a la revancha sabiendo que incluso perdiendo por 1 a 0 se clasificará a los cuartos de final de la Champions League. Por su parte, Zidane deberá preparar una estrategia astuta para no padecer la ausencia de Ramos y poder ganar en Inglaterra.