El mandatario de Salta reclamó a Milei «que trabaje con los gobernadores»

En un mensaje directo hacia el gobierno de Javier Milei y en medio del enfrentamiento entre la Nación y las provincias, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, reclamó que «no alcanza con el equilibrio fiscal, también se necesita un equilibrio institucional: un presidente que trabaje con los gobernadores para brindar confianza a quienes apuestan por la Argentina», afirmó.

Sáenz, que ha tenido buen diálogo con la administración libertaria, pidió más federalismo, infraestructura y reglas claras para atraer inversiones y generar desarrollo en las provincias.

Estas declaraciones se dan en momentos en que, como la mayoría de las provincias hay negociaciones contrarreloj a tres días del cierre de las alianzas y a unas semanas de la presentación de las listas de candidatos que competirán en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

Por el momento, en Salta, hay una atomización de las propuestas con el candidato de Sáenz, otro por La Libertad Avanza, uno por el kirchnerismo, y el ex gobernador Juan Manuel Urtubey. Aunque las negociaciones continúan.

El gobernador salteño volvió a poner en agenda la necesidad de un verdadero federalismo. «Hemos trabajado en brindar seguridad jurídica, algo fundamental para quienes depositan su confianza en las provincias y en nuestro país», sostuvo.

No obstante, valoró el avance del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece beneficios tributarios, impositivos y aduaneros, pero subrayó que no alcanza con el equilibrio fiscal, en manifestaciones en el marco de la II Conferencia Internacional Argentina Cobre 2025.

«Los gobiernos nacionales deben entender que las provincias son la ventana de oportunidades que el país necesita. Pero para eso requerimos todo lo que durante años se nos ha negado: conectividad, rutas en condiciones, acueductos y obras de infraestructura», subrayó.

Sáenz advirtió que sin estas condiciones es imposible pensar en un país que crezca, y llamó a trabajar de forma conjunta para garantizar inversiones, empleo y desarrollo local. “Debemos defender nuestra tierra, a nuestra gente y a nuestros recursos nacionales. Y, por sobre todo, el federalismo que tanto tiempo se nos ha negado”.