El mandatario nacional destacó el “rápido accionar” de Formosa ante la pandemia de coronavirus

El presidente Alberto Ángel Fernández señaló en conferencia de prensa que “Formosa actuó con una velocidad envidiable” en la prevención de casos de coronavirus, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia.

Lo hizo como cierre de sus actividades en la provincia donde desplegó una amplia agenda que empezó con una visita al Estadio Cincuentenario, cuyo predio fue acondicionado como hospital de campaña para la atención e internación de pacientes con casos leves de coronavirus, acompañando por el gobernador Gildo Insfrán.

La rueda de prensa fue en el salón del Hospital Odontológico de Complejidad Integrada (HOCI) donde valoró el trabajo de Formosa en la lucha contra el coronavirus, que la mantiene sin casos hasta el momento.

“Formosa actuó con una velocidad envidiable y la suerte de que no tuvo casos importados, que fue el comienzo de todo el problema. Como vieron que no tuvo casos importados, no quiso que nadie se los traiga y se puso muy estricto en el control de acceso a la provincia, a todos nos disgusta ser tan severos con el movimiento que viene de otras provincias, pero es muy entendible porque acá nomas hay un epicentro de coronavirus en el Chaco”, detalló el mandatario.

Elogió tres aspectos sanitarios de la provincia: “Acompañar la cuarentena aun sin casos; entender que el riesgo existe y no se hizo el distraído por eso trabajó en hospitales para eventuales casos; y ser muy estricto con el ingreso de la provincia y obligar a cuarentena a los que vienen de afuera porque todo lo que rodea a Formosa tiene coronavirus, el Norte, Este, Sur y el Oeste”.

“ Yo me conseguí un permiso especial para quedarme hoy o sino me dejaban en cuarentena, pero está muy bien que hagan eso porque esto no es para el mal de ninguno, sino para el bien de todos”, subrayó.

Fernández contestó sobre la postpandemia a nivel regional al señalar que el Gobierno ya puso en marcha diversas fuentes de financiamiento para los gobiernos provinciales y las empresas.

“Estamos trabajando en la postpandemia, en ver cómo se vuelve a poner en marcha la economía. El país centralista del que hablaba Gildo (Insfrán) piensa que tenemos una cuarentena en toda la Argentina que impide producir y desarrollarse. Pero cuando uno mira un mapa de la Argentina, el problema está circunscripto a ciudad de Buenos Aires, sus alrededores, Chaco, y Córdoba en menor medida. El resto del país está volviendo a la nueva normalidad, que nos obliga a andar con barbijo y tratar de guardar distanciamiento, cuidados que hacen falta tener”, señaló.

“En el mientras tanto evitamos que la economía se derrumbe y con ello el empleo, somos uno de los cinco países en el mundo que más ha preservado el empleo en la pandemia. Tengo la expectativa que cuando esto pase, todo empiece a funcionar a gran velocidad Hemos ayudado a muchas empresas, hay 250 mil empresas que entraron a la asistencia para el trabajo y la producción, en su mayoría pymes”, enfatizó.

Dijo que el Estado apuntaló a los trabajadores autónomos con créditos blandos, que le significaron al Estado “2 puntos del PBI, para nosotros es inversión a futuro, cuando esto pase nosotros vamos a tener un sistema sanitario como nunca debimos dejar de tener, que ocurrió porque durante cuatro años se abandonó la salud”.

Avanzó al señalar que la pandemia puso al descubierto aún más la desigualdad existente en el país y recordó que “un día llegamos y encontramos cientos de miles de vacunas de sarampión en la Aduana (…), y vimos como hospitales se construían y no eran inaugurados porque alguien creía que no hacían falta”.

“La pandemia lo que más dejó al descubierto es la desigualdad en que vive la Argentina, de la que hablamos con Gildo (Insfrán) en los discursos (…) cuando hablo de igualdad quiero que alguien que nació en Formosa pueda estudiar, crecer, encontrar trabajo, ir a la universidad, casarse, ir a espectáculos y cuando le toque morirse, lo haga feliz en Formosa”, indicó.

“Eso no es lo que pasa en la Argentina, donde muchos argentinos piensan que en las grandes ciudades van a encontrar la oportunidad que no encuentran en sus provincia, y allí encuentran hacinamiento y pobreza. La pandemia nos da la oportunidad de revisar esa Argentina y construirla de otro modo”, consideró.

Señaló que por esta crisis, “la economía del mundo se dio vuelta, y nosotros estamos gobernando, no perdamos la oportunidad de escribir un sistema más justo, que no es perseguir a nadie, esas ideas locas de que queremos quedarnos con las empresas, castigar a los ricos. Queremos hacer un país más justo”.