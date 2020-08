El martes se reúne el Federal A para resolver como continua el torneo

Compartir

El Consejo Federal citó a los 30 presidentes de los clubes de la categoría a una reunión vía Zoom para el próximo martes. En dicha reunión la idea es definir como se resolverá la continuidad del torneo Federal A 2019/2020.

El martes 25 de agosto podría ser el día clave para los treinta equipos de la tercera categoría del fútbol argentino ya que el Consejo Federal invitó a los mandatarios y/o representantes de las dos zonas (Norte y Sur) a una reunión virtual en la cual tocarán diferentes puntos de cómo continuaría el torneo luego de la cuarentena nacional.

Muchos interrogantes me manejaron a lo largo del parate de cómo continuaría el certamen federal, que sería un hexagonal, que podría jugarse octogonal, la posibilidad también presente de que continúe de la misma forma; que serían series mano a mano, podría haber play-off hasta conseguir los ascensos o jugarían todos contra todos a una sola rueda. Los rumores de formatos fueron bastantes pero no hay certezas aún.

Por ello y ante la negativa de algunos clubes de querer participar en esta edición es de vital importancia que los popes de la categoría empiecen con las reuniones para definir los pasos a seguir. Hay instituciones que preferirían que se dé por concluido el campeonato ya que la situación económica de los clubes hoy no les permite contar con un plantel acorde a las exigencias de la competencia y además deberán afrontar un gasto extra con los testeos e hisopados correspondientes y obligatorios para el regreso de los entrenamientos y respectivamente la actividad profesional.

En las últimas semanas también se planteó la posibilidad de realizar dos burbujas sanitarias (una en cada zona) para que los reducidos se disputen en un solo lugar y los clubes no tengan que recorrer la mayoría de las provincias del país, aunque está sería la última alternativa que maneja el Consejo Federal. Justamente esta entidad que nuclea todo el fútbol de ascenso está analizando también dar un “premio” a los clubes que participen en el tramo final del torneo, el cual podría llegar a ser un ascenso más a la Primera Nacional.

Lo cierto es que a partir de la semana que viene el Federal A tendrá ya más certezas que dudas con respecto a días, formatos y traslados de los equipos que acepten participar del tramo final del campeonato.