El Mató versiona “Slippery People” de Talking Heads

El cover forma parte de Everyone’s Getting Involved, un álbum tributo a Stop Making Sense de los Talking Heads.

A finales de enero, A24 Music anunció el lanzamiento de Everyone’s Getting Involved, un álbum tributo a Stop Making Sense de los Talking Heads con versiones interpretadas por diferentes artistas y bandas de todo el mundo. Hoy, el material finalmente salió a la luz y podemos escuchar a El Mató a un Policía Motorizado con su versión traducida de “Slippery People”. Escuchala al final de esta nota.

La banda platense encabezada por Santiago Motorizado es la única agrupación de América Latina en formar parte de este proyecto junto a otras figuras reconocidas en la industria como Miley Cyrus, Paramore, The National, Lorde, BadBadNotGood, Blondshell, The Cavemen., Chicano Batman feat. Money Mark, DJ Tunez, Girl in Red, Jean Dawson, Kevin Abstract, The Linda Lindas, Teezo Touchdown y Toro y Moi.

Everyone’s Getting Involved

A través de un comunicado de prensa, el sello estadounidense expresó que “estas 16 reinterpretaciones no solo presentarán la música de Talking Heads a una nueva generación de oyentes”, sino que también “ofrecen perspectivas nuevas y enfoques únicos de canciones que los fans de toda la vida han conocido de memoria durante décadas“.

Por su parte, El Mató se encuentra viajando a Europa para tocar en el Primavera Sound de Barcelona (España), además de otros shows programados en Dublín (Irlanda) y Londres (Inglaterra), justo después de tocar en diferentes ciudades de los Estados Unidos junto a Interpol. El próximo 16 de junio presentarán su último disco estudio, Súper terror, en el Movistar Arena de Buenos Aires.