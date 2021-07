El médico de Julián Weich desmintió que el conductor sea “antivacunas”

Compartir

Luego de dos semanas de internación por una complicación en su cuadro de coronavirus, Julián Weich fue dado de alta, aunque tendrá que continuar con el tratamiento en su casa. Tras la polémica luego de que se supiera que el conductor de El Nueve no se había vacunado, su médico personal explicó por qué no lo hizo y aclaró que el artista, “no es antivacunas”.

“Había trascendido que Julián le tenía miedo a la vacuna, que no había llegado a vacunarse. ¿Esto fue así? ¿O es una versión?”, preguntó Ángel de Brito y el médico Mario Fitz Maurice respondió: “No. Más que una versión es una desinformación. Desde hace mucho tiempo estoy todos los viernes en una columna en la radio con él y es absolutamente provacunas, porque de hecho juntos decimos que la gente se tiene que vacunar”.

“No solamente es provacunas, sino que estaba inscripto para vacunarse”, insistió y explicó que el conductor tenía turno para inocularse y que lo tuvo que cambiar. El siguiente turno que le tocó era tres días después de que lo internaran: “Capaz que si se vacunaba la semana anterior se hubiera infectado igual. Pero jamás fue antivacunas, es muy provacunas y me ayudó mucho a conscientizar a la gente sobre la importancia de la vacunación”.

Sobre el cuadro, contó que “ ya esta en condiciones de estar en su domicilio sin oxígeno”: “Reducimos la dosis de corticoide que recibió en la internación y la sacaremos y seguirá con medicamento seis días mas y rehabilitación kinesica, el cuerpo tiene que sanar y resolver el episodio de neumonía”. Además, adelantó que más adelante seguirán haciéndolo estudios “de los COVID moderados a severos como el que tuvo él, un 15 por ciento tiene afección cardíaca, así que vamos a estar atentos”.

“Ha salido de la terapia intensiva, pasado a la terapia intermedia a habitación general y hoy (por este miércoles 28 de julio) le estoy firmando el alta para que se vaya a la casa y ya pueda recuperarse en su domicilio”, confirmó y agregó: “Está muy bien, realmente la pasó mal. Tuvimos que internarlo en terapia intensiva por una neumonía bilateral típica del Covid con insuficiencia respiratoria de moderada a severa y requirió altas concentraciones de oxígeno… pero ha sido un buen paciente y siempre estuvo muy optimista”.

Su compañera en la conducción de Vivo para vos, Carolina Papaleo, había contado: “Yo me fui de vacaciones, cuando volví él ya estaba aislado. Yo le había dicho que para mí estaba resfriado, porque estaba muy congestionado. Finalmente el hisopado le dio positivo. Él después contó que tenía un turno hace 15 días, pero no sé por qué no se vacunó… “.

Desde la producción de su programa, aclararon a Teleshow: “No es antivacunas. Muchísimas veces hicimos notas sobre el tema. Y hablamos en el programa con infectólogos, con autoridades del Ministerio de Salud. Julián jamás planteó esa postura”.

“Hemos tratado la temática muchas veces. Jamás escuché hablar a Julián en contra de las vacunas. Es muy amigo del doctor Pedro Cahn, que es infectólogo y número uno en el país. No proclama la antivacuna”, enfatizó Papaleo en este sitio.

