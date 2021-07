El médico Romero Bruno explicó sobre los usos correctos del barbijo

Compartir

El doctor Mario Romero Bruno, médico epidemiólogo del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 “Doctor Enrique Servián” sostuvo que estamos obligados a seguir cuidándonos ya que estamos frente a la nueva variante Delta, mucho más contagiosa, y que preocupa que pueda ingresar a nuestra provincia, teniendo en cuenta que en el país ya hay siete personas aisladas por tenerla.

Además, aclaró que a pesar de contar con las vacunas contra el COVID19, cada persona puede volver a contagiarse, pudiendo transmitir el virus, por lo que “no hay que relajarse ni perder los cuidados sanitarios”.

Por eso explicó sobre la importancia del uso correcto de los distintos tipos de barbijos, en base a las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, como en el caso del de tela, que aclaró que debe ser con dos o tres capas, sujetando la nariz para tener un mayor ajuste y lavarlos todos los días con agua caliente para volver a utilizarlos.

Respecto a los KN95, destinados fundamentalmente al personal de salud, pero también de uso social, precisó que no está recomendado en menores de 10 años y que son descartables.

El otro tapaboca utilizado es el “quirúrgico”, con el que se puede colocar por encima uno de tela, es decir colocándose doble barbijo para mayor seguridad, expresó.

Además algunas personas hacen uso del barbijo “con filtro”, los cuales no están recomendados, remarcó, agregando que esto es así porque esos filtros permiten el ingreso del virus y no es seguro.

En este sentido se refirió a la “falta de ingreso de oxigeno o acumulación de dióxido de carbono” al usarlos, considerando que esto es un mito porque los barbijos filtran estas partículas que son “mucho más chicas que las de un virus” destacó.

Asimismo señaló que al estornudar con el tapaboca puesto debe ser descartado y evitar tocar la parte exterior, tomándolo de las puntas para colocarlos detrás de las orejas o atarlos, dependiendo del tipo de agarre.

