El menor denunciado como desaparecido se encuentra en Paraguay, según informó su padre

El niño Carlos Sebastián Emmanuel Amarilla de 6 años, que desapareció de su casa en el barrio Vial el jueves 22 de octubre, ya habría aparecido, según informó Sergio, su padre. El menor estaría en Asunción, Paraguay con familiares de su madre que se encuentra en España. Al pequeño lo hicieron cruzar de manera ilegal la frontera que se encuentra cerrada por la pandemia de coronavirus.

“La madre después de mandarlo a llevar me avisó que está en Paraguay, que está bien, con sus abuelos pero ellos hicieron mal al llevarlo de acá como si fuera un secuestro”, dijo el progenitor del menor.

“Mi hijo estaba jugando en la vereda con otros chicos, cuando volví de la farmacia y el supermercado no lo encontré más, me empecé a desesperar, la llamé a la madre que no me contestaba, me sentí mal y después la madre me llamó y me dijo que estaba en Asunción, pero que no vaya a verlo, cuando traté de hacer video llamada para hablar con él no me dejaron, no querían que hablara con él, ellos están haciendo mal, para empezar al llevarlo así es un secuestro, él es argentino y lo llevaron a otro país”, denunció.

Asimismo como las fronteras están cerradas por la pandemia de coronavirus, se preguntó cómo se llevaron al menor, “no sé si lo llevaron en bote, ella solamente me llamó y me dijo que está en Asunción, ella no lo tendría que haber llevado sin autorización mía, ella está en España y yo estoy a cargo de él, ella cómo va a hacer esto de mandarlo a llevar de esta forma”.

Respecto a quien se llevó al menor, expresó que “ella no me dijo, estoy viendo quién lo llevó de esta forma. La denuncia está hecha, estamos viendo la forma de traerlo a su país, allá está con su abuela y bisabuela según me avisó ella, siendo que son personas grandes, para eso acá estoy yo que soy su padre, él debe estar conmigo como estaba antes”.

Sobre si pudo hablar con el menor, dijo que “todavía no pude hablar con él, trato de comunicarme pero me cortan la llamada, la llamo a ella y me dice que no vaya a Asunción porque si voy me van a hacer problema, es como que me amenazan”.

“Yo hice la denuncia correspondiente para que él vuelva a su país donde corresponde, es argentino, tiene acá a su padre, luego verá cuando su madre venga de España si llegamos a un acuerdo o estamos los dos, pero ella no puede de otro país mandar a que lo lleven de acá”, denunció el hombre.