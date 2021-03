El menor Mateo Figueredo ya se encuentra internado con su madre en el Hospital Garrahan

Compartir

Mateo Figueredo se encuentra actualmente con su madre en el Hospital de Pediatría Garrahan, dado que el adolescente padece fibrosis quística, una enfermedad respiratoria que ha afectado a sus pulmones y que no puede curarse con un trasplante.

En los últimos días, el tema tomó relevancia por una carta que él mismo escribió a mano al Presidente de la Nación Alberto Fernández y donde hizo mención a unas “pastillas milagrosas” que no son otras que el Trikafta, un tratamiento que ronda los 300.000 dólares que, desgraciadamente, no se encuentra autorizado por la Anmat, pero que por vías de excepción, podría ser autorizado y para ello, desde la Defensoría del Pueblo, se requirió a Incluir Salud – Ex Profe, que no es una obra social, sino que surgió como un Programa de atención médica para los sectores más vulnerables, y que mediante sus autoridades actuales, interactúen con los profesionales de la salud del Hospital Garrahan y así poder fundamentar médica y científicamente, la petición de esta medicina para el paciente Mateo Figueredo.

La -Dirección de Derechos Humanos y Grupos Minoritarios- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, expresó que “el Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud y quien está a cargo del Programa Federal Incluir Salud, dependiente de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Dr. Daniel López, se contactó con los padres del menor afiliado al Programa Federal Incluir Salud”.

“Ahora, en dicho nosocomio, los profesionales de la salud determinarán cómo continuará su tratamiento contra la fibrosis quística que padece, teniendo en cuenta que la medicación prescrita el Trikafta no se encuentra autorizado por la Anmat y únicamente la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos lo ha considerado como el primer tratamiento efectivo para pacientes de 12 años de edad o más con fibrosis quística”, indicaron.

El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que “en estos casos debemos ser altamente prudentes, ya que, si bien existen acciones judiciales en trámite, lo más importante es que el menor tenga actualmente una atención de neumólogos y especialistas que podrán optar por diversos tratamientos donde Institucionalmente esperamos que Mateo, no solamente tenga el mejor de los tratamientos y que este joven pueda salir adelante para cumplir con todos sus sueños, especialmente el de ser médico y para ello estamos en contacto permanente con su madre, ya que, cualquier cosa que les faltase será gestionada inmediatamente a través de la Casa de Formosa en Buenos Aires”.

“Este joven formoseño, viene luchando por su vida y sometiéndose a tratamientos que constituyen medios para aliviar sus intensos dolores y por esto haremos lo imposible desde nuestra Institución para que el Trikafta esté al alcance del mismo”, aseguró Gialluca.

Por último contó que “en nuestra provincia se llevan detectados unos 5 o 6 casos de fibrosis quística, pero con estadios clínicos diversos y necesitamos que en el caso de Mateo, pueda salir adelante con la medicación que los profesionales de la medicina entiendan sea la necesaria”.

