El mensaje de apoyo de Laurita Fernández a Fede Bal luego de que anunciara haber derrotado al cáncer

Compartir

Linkedin Print

Fede Bal sorprendió a todos al anunciar que pudo superar la batalla del cáncer, tras cuatro meses de tratamiento médico con sesiones de quimioterapia. Aunque fueron semanas de mucha angustia logró salir adelante con la ayuda de un grupo médico profesionales y el apoyo de sus seres queridos y amigos.

En marzo pasado, el actor estaba haciendo temporada en Mar del Plata cuando se realizó una endoscopia y una colonoscopia. Apenas le diagnosticaron cáncer de intestino, dejó de trabajar y regresó a Buenos Aires para comenzar un tratamiento médico. “Me encontraron diez pólipos, los cuales me extrajeron, y encontraron un tumor en mi intestino”, había relatado Fede sobre su enfermedad.

“¡Hola! Quería contarles con mucha emoción las buenas nuevas. Mis últimos estudios muestran que ya no está el tumor que tenía en el intestino. Quiere decir que el tratamiento funcionó, y que soy parte de ese preciado 30% de probabilidades de curarme sin operarme. Resumiendo: ME CURÉ”, escribió el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal en sus redes sociales y publicó siete fotos para describir cómo fue el proceso y quiénes lo acompañaron en este camino.

Al enterarse de la buena noticia, Laurita Fernández expresó su felicidad a través de su cuenta de Twitter: “¡¡¡Vamos!!!”. Más tarde, él le contestó: “¡Te adoro Lau! ¡Desde siempre!”. De esta manera, ambos dejaron en evidencia que siguen teniendo un excelente vínculo a pesar de que ya no son pareja desde el 2018. Cada uno siguió su camino y apostaron a otras relaciones amorosas, pero el cariño entre ellos sigue intacto.

Cuando Federico había anunciado su enfermedad, Laurita se encontraba de vacaciones en Nueva York. Pero a pesar de la distancia, decidió llamarlo por teléfono para darle su apoyo y contención en un momento tan complicado. En ese momento, ella todavía estaba en pareja con Nicolás Cabré, pero al regresar del viaje y pasar unas semanas juntos en la cuarentena, decidieron poner un punto final en el noviazgo. Mientras que el actor sigue en pareja con Sofi Aldrey, quien lo acompañó durante estos meses de tratamiento.

Otros famosos también manifestaron su alegría en las redes sociales al enterarse de que Bal estaba curado. “¡Vamos Carajoooooooo! ¡Lpm! ¡Vamooooooossssss! ¡Qué felicidad! Dale pibeeeee”, escribió Cinthia Fernández. “¡Ayyyyy, te quiero! ¡Vamooooo carajoooo!”, agregó Lourdes Sánchez, su ex partenaire en el Bailando. “Grande Fede”, escribió por su parte El Polaco, su antiguo adversario en el certamen, junto a un corazón.

“Que buena noticia, te abrazo”, puso Floppy Tesouro en la red social. “¡Fede, qué alegría!”, agregó Ailén Bechara. “Qué alegría, vamos Fede todavía”, agregó Virginia Gallardo. “Vamooooo”, siguió Juana Repetto. “La mejor noticia. Te quiero Carmencito”, aseguró Ángel de Brito. Nico Vázquez, en tanto, publicó: “¡Qué linda noticia! Abrazo grande Fede para vos y toda la familia”.

Carmen Barbieri fue una de las primeras en enterarse de esta excelente noticia. A través de su cuenta de Instagram, su hijo subió un video del instante en el que su madre se enteraba de los resultados y se emocionaba hasta romper en llanto de la alegría. “Esto fue hace unas horas cuando le conté que me había curado”, comentó el joven al grabar a La Leona en sus brazos, conmovida por tener sano y salvo a su hijo.